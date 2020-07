Uutiset

Ratamestarin yksinäiset hetket: "Pahinta on, jos keli keikkuu" Uutiset Kaijaleena Runsten Ratamestari on moniosaaja, jolta vaaditaan kunnianhimoa tärkeimmän eli kilpailupäivän kaviouran kunnon suhteen. Tärkeää on myös yhteydet kollegoihin, jotta ongelmatilanteisiin voi saada toisen kokemuksesta tukea.

Terhi Piispa-Helisten

"Ratamestarin on työssään tärkeä miettiä, miksi ja milloin mitäkin tekee. Virheiden kohdalla on mietittävä, miksi kävi niin ja miten toimia, ettei sama tapahtuisi", kuvaa Antti Jaara Oulun radalta. Kuva on viikon takaa Kouvolasta, jossa rata sai kilpailijoilta kehuja, kun juostiin kansainvälinen Kymi GP.

Ravipäivän vaihteleva sää on ratamestarille vaikeampaa kuin helle tai sade. "Valmistautuminen tehdään aika samalla tavalla. Jos sadetta tulee ennen ravien alkua, yritetään rataa tiivistää. Helteellä homma on ennen kaikkea vedenajoa", kuvaa Oulun raviradan ratamestari Antti Jaara. "Pahinta on, jos keli keikkuu. Ei pysty tekemään kumpaakaan täysillä. Jos menet aukaisemaan pinnan ja tuleekin vettä, sitten olet ongelmissa." "Jos taat jätät pinnan aukaisematta ja vettä ei tulekaan, on rata turhan napakka." Talvella Oulussa ratamestarin tilanne on Jaaran mukaan kohtuuhelppo verrattuna etelään, jossa lämpötila voi sahata nollan molemmin puolin monta kuukautta. Yleensä joulukuussa Äimärautiolle saadaan jääpolanne, jota routa pitää yllä altapäin. "Se on maapintaiseen rataan verrattuna aika helppohoitoinen, sillä välttämättä kolme neljä plussapäivääkään ei vielä sulata sitä." Raviratojen kunto on ollut viime viikkoina esillä varsinkin Lappeenrannan ongelmien takia. Lappeessa päädyttiin reilu viikko sitten kesäkeleillä tuiki harvinaiseen ratkaisuun: eläinlääkäri keskeytti kilpailun ensimmäisen lähdön jälkeen. Radalla oli uusittu pintakerrosta kesken kilpailukauden. Antti Jaara ei ole käynyt Lappeessa mutta toteaa, että uutta materiaalia ei voi lisätä kuin enintään kaksi senttiä ravipäivien välillä. "Uusi aines ei tahdo sitoutua alla olevaan materiaaliin, eikä pinta pysy sitten kasassa." Äimäraution radalle tehtiin nykyinen rataprofiili vuonna 2007 sopivasti ennen Kuninkuusraveja. Silloin kaarteita kallistettiin ja loppukurvia levennettiin. Pinnanvaihto, jossa kuoritaan ylin kerros, tasataan alempaa ja ajetaan uusi pinta, on tehty keväällä 2016. "Se olisi hyvä tehdä kahden kolmen vuoden välein joka radalle, mutta siihen eivät tahdo resurssit riittää kenelläkään", Jaara arvioi. "Toki uutta materiaalia joudutaan lisäämään ja hienontunutta poistamaankin joka vuosi, että rata säilyy käsiteltävänä." Oulussa pinnan uusiminen on kohta ajankohtainen, sillä radalle myönnettiin Kuninkuusravit vuodelle 2025. Ratamestarin laitearsenaali on melkoinen. Oulussa mallia on haettu Ruotsin puolelta, jossa raviratojen hoitoon valmistetaan erikoiskoneita. "Meidän laitteet ovat pääosin sieltä, ja niitä on vielä vähän kehitelty itse", Antti Jaara kertoo. Yksi puuttuu: Travex – iso lana, jolla profiloidaan radan pintaa ravien aikana. "Meidän kallistukset ovat niin jyrkät, että tavaraa saa nostaa aika paljon. Travex olisi siihen ihan ylivoimainen." Ongelmakelillä Travex voi olla tarpeen myös ravien aikana. Sillä pystyy Jaaran mukaan poistamaan esimerkiksi limaisen pinnan tai kesäpintaisen radan päälle sataneen lumen. Silloin raspi ja perälevy ovat työleveydeltään niin kapeita, ettei niillä ehdi ajaa tarpeeksi monta kierrosta lähtöjen välissä. Hyvä ratamestari on monitaitoinen ja kunnianhimoinen. "Palkitsee, kun saa vaikean kelin selätettyä ja kun huippuradalla hevoset onnistuvat." Myös kunnianhimoiselle hevosväelle Jaaralla on välillä toive: "Virheitä sattuu, vaikka hevosten kannalta parhaaseen rataan pyritään. Vähän armoa soisi meillekin." Ratamestarin välineistöä: Lanat: piikkilana, kampalana, rengaslana, verkkolana, Travex-lana Perälevy ja raspi Kastelukärry ja maan-ajokärry Talvella aura ja lumilinko sekä raspi Raviradan ratamestariksi ei ole yhtä koulutusta eikä tietä, kuinka ammattilaiseksi oppii. Antti Jaara on maakuntaratojen ratamestareista nuorimpia, mutta hänelläkin on menossa 11. vuosi. Äimärautiolla on radan ja meren välissä pehmyt hiittisuora, jolla on kääntölenkkeineen mittaa 1,5 kilometriä sekä harjoituslenkkiä vielä neljä kilometriä. Myös niiden hoito vuoden ympäri kuuluu työhön. Ratamestarille kuuluu lisäksi kiinteistöjen huoltotöitä niin rakennusten kuin piha-alueiden hoidon osalta. Jaaralle pohjan antoivat maanrakennus- ja metsäkonepuolen työt. Myös peruskoulutuksesta levyseppähitsaajana on ollut apua huoltotöissä ja välineistön kehittämisessä. Ratamestareista useimmat pitävät kiinteästi yhteyttä. Antti Jaaralle tärkeä keskustelukumppani on pääradan Vermon ratamestari Juha Keskimaunu. "Tämä työ on yksinäistä. Ongelmakeleillä on hyvä, että saa toisen ammattitaitoisen tuen langan päähän." Viime sunnuntain Talkkarissa Metsämäen radan ratamestari Mika Ahtiainen Turusta totesi saman: "Kaikkeen oppii, mutta kokemusten vertailu on tärkeää." Ahtiainen on ratamestareista virkaiässä nuorimpia, vaikka kokemusta on hänelläkin jo useampi vuosi. Hänelle toimi oppimestarina rataa 30 vuotta hoitanut Hannu Ketola, jolle Ahtiainen myönsi pirauttavansa poikkeuksellisen kelin osuessa joskus vieläkin. Antti Jaara toteaa, että Ahtiaisen tapa kysyä ja etsiä tietoa on ollut kannustava esimerkki muillekin. Kokemuksia vaihdetaan puolin ja toisin välineistöstä ja mahdollisista uusista kokeiluista. Ratamestarit myös kokoontuvat nykyisin Hippoksen kutsumina yhteen. Seuraava tilaisuus on St Michelin yhteydessä. "Tässä on niin monta muuttuvaa tekijää, kun sään kanssa painitaan. Kelien lisäksi pinnan materiaalit ja vehkeet vaihtelevat radoittain", Antti Jaara summaa. Lue myös: Sunnuntain 28.6. Talkkarissa Kari Lähdekorpi jututtaa alussa Mika Ahtiaista Metsämäen radan hoidosta. Päivö-myrsky pilasi Jokimaalla pohjatyöt – ”Semmoista ei olekaan, mitä ei saisi tehtyä, jos vain aikaa on” Lappeenrannan Ravirata Oy:n puheenjohtaja Jyrki Jauhiainen ihmettelee eläinlääkärin osakseen saamaa painostusta Aiheet Antti Jaara Oulun ravirata ratamestari raviradan pinta ravirata