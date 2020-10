Pomona II vetäytyy radoilta kauden lopussa – "vasta nyt alkaa ymmärtää, kuinka suuri merkitys sillä on ollut"

Terhi Piispa-Helisten

Viime vuosien tuttu asetelma: Pomona edellä, muut perässä. Kun tiukkaa kirittäjää on harvoin löytynyt, tamman ennätys on jäämässä harmillisen niukasti kakkosella alkavaksi.

Sipoolaisten Mats ja Emil Havulehdon omistama Pomona II kääntyy vuodenvaihteessa 18-vuotiaaksi. Poniravisääntöjen mukaan se saisi kilpailla ensi vuoden loppuun asti, mutta supertamman ura kuitenkin päättyy tähän kauteen.

"Se on päätetty satavarmasti", Mats Havulehto painottaa.

"Pomona on tarkoitus astuttaa ensi keväänä. Näillä näkymin se viedään astutettavaksi Ruotsiin."

Tamma hankittiin synnyinmaastaan Ruotsista vuonna 2011. Tuolloin poni oli 8-, Mats 10- ja pikkuveli Emil 7-vuotias.

Pomona II oli menestynyt Ruotsissa hyvin, mutta Suomessa nähdyn kaltaista lentoa tuskin kukaan osasi odottaa. Tamma on juossut urallaan yhteensä 193 starttia, joista se on ottanut 80 voittoa.

Viime vuonna tamma juoksi kymmenen voittoa ja tällä kaudella se on ottanut kymmenestä startistaan seitsemän voittoa ja kolme kakkossijaa.

"Se on ihan poikkeuksellinen yksilö. Sillä on älytön fysiikka, ja psyykepuoli sillä on oikeastaan vielä kovempi. Sen asenne on sellainen, että se tietää kuinka hyvä se on. Se tietää myös, kuinka hyvä sen pitää olla voittaakseen", tammaa koko ajan valmentanut Mats Havulehto kuvailee.

Markku Vuorikari

Mats Havulehto on kasvanut raviammattilaiseksi Pomonan kanssa. Tämä kuva on kuuden vuoden takaa, kun kaksikko teki jo vakuuttavaa jälkeä A-ponien lähdöissä.

Mats ajoi itse Pomonaa sen ensimmäiset vuodet Suomessa, mutta viime vuosina sen hoviohjastajina ovat olleet ensin Elina Miettunen ja sitten Oona Halme. Emil Havulehto on ajanut Pomonalla viisi starttia, joista kaksi voittoa ja kolme kakkossijaa.

"Emil ei ollut aiemmin innostunut ajamaan kilpaa, ja nyt hän on keskittynyt kilpailemaan russ-ponillamme. Hän sanoi jo alkuvuodesta, että Oona saa ajaa Pomonan uran loppuun", isoveli kertoo.

Mats Havulehto luovutti Pomonan ohjat muille kolme vuotta sitten, osin koska hän venähti yli 190-senttiseksi.

Pomona on shetlanninponi, eli se kilpailee A-kategorian lähdöissä, joissa ohjastajat saavat kilpailla sen vuoden loppuun, jolloin he täyttävät 17 vuotta. Tamman säkäkorkeus on 106,5 senttiä, kun shetlanninponi saa rotumääritelmän mukaan olla korkeintaan 107 senttiä korkea.

Antti Savolainen

Lukuisten kotimaisten tittelien lisäksi Pomona II on voittanut Euroopan kovimman A-ponien kilvan, MiniElitloppetin neljä kertaa. Tuorein voitto tuli 2018 Elina Miettusen ohjastamana.

Pomona II 1541 SH

Ruotsissa 2003 syntynyt shetlanninponitamma, kasvattaja Nils-Arne Åkersson.

Omistajat Mats ja Emil Havulehto Sipoosta, Mats myös valmentaa.

Uran aikana Pomonaa ovat ohjastaneet veljesten lisäksi Elina Miettunen (2018) ja Oona Halme (2018-2020).

193 startista sijoitukset 80 voittoa, totossa lisäksi 68 kertaa ja voittosumma 19 823,00 euroa, ennätys 2.00,6a.

Voittanut neljä kertaa Solvallassa MiniElitloppetin ja muillakin kolmella osallistumisellaan ollut pohjoismaisten huippujen seurassa kolmen joukossa.

Saavuttanut myös Suomen mestaruuden kolme ja ponikuningattaren seppeleen kaksi kertaa.

MiniElitloppetissa kuten Suomen mestaruuksissa tammat siis kilpailevat oreja ja ruunia vastaan.

106,5 senttimetriä korkea tamma on kantakirjattu I-palkinnolla 30.9.2019 ja siirtyy siitokseen tämän kauden jälkeen.

Pomonan ennätys on 2.00,6a, eli maaginen kahden minuutin raja on jäämässä kiusallisen lähelle. Ennätyksensä Pomona juoksi kesällä 2019 Mikkelissä Pienmestaruus-lähdön voittaessaan.

"Kaikkemme yritettiin, että raja olisi alittunut, mutta jonkin jäniksen se olisi varmaan vaatinut", Havulehto sanoo.

"Kovimmillaan Pomona on varmaan mennyt paloja jonnekin 1.40:n pintaan. Muiden kellottamana olen kovimmillaan ajanut hiitillä suomenhevosen perässä 400 metriä 1.48-vauhtia."

Havulehto puhuu Pomonasta ääni täynnä lämpöä.

"Sen kanssa on saatu ja koettu niin paljon. Se on vienyt minua eteenpäin omassa elämässäni ja urallani. Oikeastaan vasta nyt alkaa ymmärtää, kuinka suuri merkitys sillä on ollut."

Kaijaleena Runsten

Viime vuoden kesäkuussa Pomona sai rattailleen olympiavoittaja Iivo Niskasen hiihtomaajoukkueen keskinäisessä haasteajossa Forssassa. Pomona lähti voittosummansa vuoksi hurjalta yli sadan metrin takamatkalta, mutta ehti silti kiriä liki kärkeä.

Poniraviurheilu on kasvanut Suomessa tällä vuosituhannella merkittäväksi toiminnaksi, ja sen parista on ponnistanut uusia raviammattilaisia.

Esimerkiksi Santtu Raitala, Iikka Nurmonen, Joni-Petteri Irri, Emma Väre ja Juho Ihamuotila ovat aloittaneet uransa poneilla.

Ihamuotila kilpaili kaikkien aikojen menestyneimmällä ponilla, 126 voittoa ravanneella Golda Apachella.

Terhi Piispa-Helisten

Pomona II voitti toisen peräkkäisen ja kaikkiaan kolmannen Suomen mestaruutensa Seinäjoen Kuninkuusraveissa tänä kesänä.

Heidän jalanjäljissään pyrkii seuraamaan myös Mats Havulehto, joka työskentelee nykyisin osa-aikaisesti Nina Pettersson-Perklénin tallilla Vermossa. Lopun ajan hän treenaa perheen neljää ponia.

”Minulla raviammattilaisuus on selkeänä haaveena”, hän painottaa. ”Kilpaa ajaisi mielellään enemmänkin, mutta markkinat ovat tiukat.”

Havulehto on ajanut hevosilla 14 starttia, vielä voitoitta. Rutiinia on kertynyt tänä vuonna Salamakypärät-kisassa.

Havulehdon veljekset vaihtoivat hiljattain asemapaikkoja. Mats opiskeli ja työskenteli aiemmin Ypäjällä, mutta palasi Sipooseen ja pikkuveli Emil aloitti opinnot Ypäjällä.

Veljesten äiti Ann-Kristin Nyberg johtaa Suomen Poni­raviyhdistystä.

Terhi Piispa-Helisten

Valtiatar ja tiimi vuosi sitten kuvattuna Lahden Kuninkuusraveissa saavutetun Suomen mestaruuden jälkeen: Mats (vas.) ja Emil Havulehto sekä tammaa reilut kaksi vuotta pääosin ohjastanut Oona Hame.