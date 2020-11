Kohuhevonen Elliot Tanskasta Matias Salolle

Terhi Piispa-Helisten

Tanskastakin myydään aika-ajoin Suomeen ravihevosia. Yksi tällainen, viikonloppuna saapunut Elliot, aiheutti kohua kesällä.

Elliotin, 4, ympärillä pyöri viime kesänä Tanskassa skandaalimaisia aineksia. Erittäin lupaavasti uransa aloittanut ruuna joutui puolen vuoden kilpailukieltoon lääkintävirheen takia. Samoin sen valmentaja Gordon Dahl Ålborgista sai kuuden kuukauden kiellon esiintyä raveissa. Ratkaisuista valitettiin ja suuri osa tanskalaisista ravien harrastajista oli sitä mieltä, että tapahtui oikeusmurha, mutta tuomiot pysyivät. Elliotin omistaja Keld "Disney" Gregersen ilmoitti lopettavansa ja myyvänsä kaikki n. parikymmentä hevostaan ja on systemaattisesti myös tehnyt näin.

Valmentaja Gordon Dahl, 56, on myös miettinyt lopettamista. Elliot oli jo kolmevuotiaana ikäluokkalähdöissä mukana, mutta loppukaudesta sillä oli kasvukipuja ja ongelmia ravin kanssa. Joulukuussa 2019 Gordon Dahl yritti saada ravia kuntoon tildren-nimisellä kortisonivalmisteella hoidattamalla takajalan niveltä. Ainetta käytettiin täysin varoaikojen puitteissa ja se löytyi valmentajan ja hevosen lääkintäpäiväkirjamerkinnöistä.

Kesällä 2020 kuitenkin Tanskan keskusjärjestö havaitsi, että Elliotia oli hoidettu kolmevuotiaana tildrenillä. Kyseinen lääkeaine on hiljan muuttunut Pohjoismaisissa säännöissä sallituksi vain yli kolmevuotiaille ravureille. Omistaja menetti Elliotin kaksi tuoreinta kevään ja kesän juoksua, ykkösen ja kolmosen, palkintorahojen osalta, ja valmentaja sekä hevonen asetettiin kilpailukieltoon edellämainitulla tavalla.

"Koko tapaus on ihan älytön", Gordon Dahl huokaa.

"En kai minä (eikä eläinlääkäri) olisi lääkinnyt ruunaa tildrenillä joulukuussa, jos olisin tiennyt säännön muuttuneen, enkä varsinkaan merkinnyt kaikkea ylös ja odottanut varoaikaa, jos olisin halunnut fuskata. Olisin hoidattanut toisella lääkkeellä tai odottanut pari-kolme viikkoa ja mennyt siten sääntöjen mukaisesti, jos olisin ollut tietoinen. Hevonenhan oli talvitauolla."

"En yksinkertaisesti tiennyt säännön muuttuneen. Samoin hoitaneen eläinlääkärin olisi pitänyt tietää asiasta. Ymmärrän, että virheestä pitää maksaa, mutta tämän on minun työni - katkaista merkittävä osa tuloistani puoleksi vuodeksi, huhhuh. Ja että omistajalta, joka on täysin osaton asiaan, vietiin palkintorahat ja ennen kaikkea mahdollisuus osallistua Derbyyn, johon 'kaikki' tähtäsi, se tuntui rajulta. Aika moni täällä on sitä mieltä, että pienempi rangaistus olisi riittänyt. Minä olen nyt menettänyt puoli vuotta ja isoimman hevosenomistajani, jatkan sitten ravivalmentajana tai en. Kyllä tässä on nyt rangaistusta ihan tarpeeksi."

Elliot on joka tapauksessa tietämätön ympärillään vellovasta kohusta. Nyt ruuna on muuttanut Kausalaan Matias Salon talliin. Kilpailuoikeus palaa joulukuussa. Ruunan ravi tulikin kohdilleen. Elliot meni viimeisimmässä startissaan Frosty Hanoverin muistoajossa Skivessä kesäkuun alussa täyden matkan 13,2 kiriessään ikäluokan parhaita vastaan kolmanneksi. Se ohitti lopussa lähdön suosikeihin lukeutuneen Juan Les Pinsin Hollannista. Ruunalla on neljä voittoa 10 kilpailusta, noin 13000 euroa rahaa, joista vain n. 10000 on siis "tilillä". Ennätys tuli viimemainitusta kilpailusta.

Pääset Elliotin starttitietoihin tästä.

Elliot on "eri From Aboven" eli From Above U.S.:n (Donato Hanover) poika. Ruotsissahan on menestynyt siitosori From Above (Zoot Suit), joka on mm. Kari Lähdekorven Elitloppet-hevosen Pastore Bobin isä. Tanskassa vaikuttavalla jenkkioriilla From Above U.S.:llä on 72 kilpailuikäistä jälkeläistä Tanskassa, joista paras, Dream Girl, on nykyään Suomessa sekin ja Tapio Perttusella valmennuksessa. Dream Girl voitti 2019 Tammaderbyn Charlottenlundissa. Neljä on mennyt 12-ajan. Elliot voisi ilman lääkintähämminkiä olla korkeammalla jälkeläisten listalla - nyt se on oriin viidenneksi nopein jälkeläinen.

Elliotin emä Dancing Sund (Coktail Jet) on suomalaisittainkin mielenkiintoinen. Se on Ruotsin eliittitamma Heaven Can Waitin (Ideal Du Gazeau) tytär. Heaven Can Waitista oli mm. Einari Vidgrén Oy:n menestyshevonen Perfect Sund (Sugarcane Hanover), melkein kolme miljoonaa kruunua, sekä kaksi muuta molemmin puolin 1,5 miljoonaa tienannutta ja monta muuta kovaa kilpahevosta.