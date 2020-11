Uutiset

Ala-Rantalan talliin tanskalais- ja ruotsalaistulokkaat Uutiset Antti Pylkkänen Antti Ala-Rantalan tallissa tapahtuu taas. Nyt Härmään muutti kaksi kiinnostavaa nimeä, toinen tuli Tanskasta, toinen Ruotsista.

Tiina Ala-Rantala

Enzo Victory on saapunut Suomen kamaralle. Tanskalaisruuna on kisannut synnyinmaassaan hyvällä menestyksellä. "Se on juossut pienillä radoilla. Kunnon kaviourilla ruuna pääsee nykyisiä ennätyksiään kovempaa", kertoo Antti Ala-Rantala.

Starttivalmiisiin kimppahevosiin satsaavan Antti Ala-Rantalan talli sai eilen kaksi vahvistusta. Muonavahvuuteen liittyivät 4-vuotiaat ruunat Enzo Victory ja Make a Dream H.C. Ensin mainittu on Tanskassa syntynyt ja siellä myös kilpaillut Great Challengerin 15-aikainen poika. Enzo Victory on startannut urallaan 15 kertaa, ja statistiikka kirjataan lukemin: 4-4-2. Ruunan voittosumma on noin 10 000 euroa. Tasokkaita ikäluokkalähtöjen karsintojakin kolunnut Make a Dream H.C. on takonut puolestaan synnyinmaassaan Ruotsissa saldon: 21 2-4-3. Ruunan voittosumma on noin 20 000 euroa. Dream Vacationin varsa paineli jo kolmevuotiaana pikamatkan 12,7-vauhdilla. Molempien ympärille on kasattu porukat, joiden osuudet ovat jo loppuunmyyty. ”Sunnuntaina haettiin hevoset kotiin. Molemmat ovat päällisin puolin hienossa kunnossa. Jalat olivat hyvät; kylmät ja sulat. Paperiasioiden hoitamisessa menee oma aikansa. Lisäksi kummatkin käytetään eläinlääkäri Mari Vettenrannan tarkistettavana. Hän katsoo suut ja muut ja taivuttaa hevoset läpi. Mietitään sitten sen jälkeen starttiin tuloa”, Antti Ala-Rantala kertoo ja jatkaa: ”Mielenkiintoisia hevosia ovat kummatkin, nuoria ja vähän kilpailleita. Vaihtuvuutta on toisessakin päässä, kun vanhemmasta kaartista Haras du Pin muutti Pohjois-Pohjanmaalle.” Aiheet Antti Ala-Rantala Enzo Victory Make a Dream H.C.