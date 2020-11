Reima Kuisla siirtää hevosiaan urakalla - uusimpana Ubertino Grif 10,6 Pettersson-Perklénille

Anu Leppänen

Reima Kuislan tallissa on vilskettä. Kuvan Raggarikin on toipunut jalkavammastaan ja lienee siirtymässä juoksuvalmennukseen pian.

"Ei auta jäädä tuleen makaamaan", Kuisla toteaa.

"Keväällä hevoset olivat vahvoja kuin karhut, mutta sitten alkoi mennä pieleen joka asiassa. Tuli korona ja hain kilpailumahdollisuuksia Ruotsista. Hevoset tulivat siellä kipeäksi ja toivat taudin tullessaan tallin muillekin hevosille. Emme ole saaneet hevosia täysin kuntoon kesän 'hevosten koronasta' vieläkään, ja jotain on tehtävä. "

"Ne eivät ole pyöristyneet sellaisiksi kuin pitäisi ja karva ei kiillä. Kyllä ne nyt ovat muuten terveitä, mutta eivät vielä tyydytä ulkonäöltään ja jaksavuudeltaan. On kyllä koitettu vähän kaikkea vanhanajan keinoista alkaen. Uusin muutos tallissa on Ubertino Grifin (i. Libeccio Grif, joka on Andover Hallista), 7, siirtyminen Nina Pettersson-Perklénille lähipäivinä. Siellä on jo Be The One (Zola Bokon ja ME-tamma Giant Diablon tytär). Koitan jakaa riskiä tekemällä sopimuksia eri treenareiden kanssa. Ei kai ne jatkossa joka paikassa voi olla samaan aikaan kipeinä?"

Mitä muuta tallissa on tapahtumassa?

"Cobolt (The Bosses Lindy), viisi vuotta ja viisi voittoa, tosiaan meni Pia Huusarille (uutinen MT Ravinetissä viime viikolla). Kotiin Seinäjoelle on tarkoitus jättää neljästä kuuteen hevosta treeniin tai hoitoon. Kilpahevosille haetaan aktiivisesti uusia paikkoja, tosiaan vähän riskiä hajoittaen. Seitsemänvuotias suomenhevosruuna Raggari (Villihotti) 21,7 on nyt taas valmis treeniin. Se oli tauolla tai sanotaan mieluummin kävelytreenissä hankosidevamman vuoksi. Antti Ojanperä on tulossa huomenna katsomaan sitä jatkoa ajatellen. Tallin paras hevonen kapasiteetiltaan on selvästi Federal Hill (Muscle Hill), mutta on vielä auki, mitä kuusivuotiaan kanssa tehdään."

