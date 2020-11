Jasmiina Aho ostotuulella - Toto75-voittaja ja muutama muu muuttivat Just a Flirtin tallikavereiksi

Vimpelissä valmentava Jasmiina Aho on hankkinut itselleen 11,7-aikaisen Batman Godivan – sekä lisäksi varsan ja siitostamman.

Kuva: Janne Ketola

Musta hurmuri Batman Godiva on päässyt kilpailemaan harvakseltaan. Ori avasi Suomessa heinäkuussa 2019 lennokkaasti Hannu Torvisen ohjastamana. Nyt Batman Godivan tie vie Etelä-Pohjanmaalle, Vimpeliin.

Suomessa kesällä 2019 väkevästi heti Toto75-voitolla ja täyden matkan tuloksella 12,7 avannut Batman Godiva on muuttanut Vimpeliin Jasmiina Ahon talliin. Aho tunnetaan tämänsyksyisen Mäster Gustafs Pokalin voittaja Just a Flirtin valmentajana.

6-vuotias Batman Godiva aloitti Suomessa Kati Lindsbergin treenistä käsin. Viime ajat ori on valmentautunut Tiina Koskisella. Orlando Vicin jälkeläinen on kilpaillut yhteensa 36 kertaa ja ottanut kahdeksan täysosumaa. Oriin voittosumma on yli 57 000 euroa.

”Olin silloin heinäkuussa 2019 Kaustisen raveissa loimittamassa voittajia, kun Batman Godiva aloitti Suomessa. Ori teki heti suuren vaikutuksen ja jäi mieleen. Olen sitten seurannut tarkasti sen uraa. Tänä vuonnahan Batman Godiva ei ole menestynyt kykyjensä edellyttämällä tavalla”, Jasmiina Aho alustaa tämän kauden kahdeksasta kisastaan yhden voittaneen Batman Godivan osalta.

”Kysyin sitten omistajalta, että onko ori myynnissä? Olihan se, perjantaina tehtiin kaupat ja sunnuntaina hevonen tuli meille. Kengiteltiin sitä heti kaksi tuntia ja ajeltiin vetoja. Onhan ori iso kysymysmerkki, kun sillä on ollut jalkavaivoja. Ilman harmeja Batman Godiva olisi avoimella tasolla, on sillä niin kauhea kapasiteetti. Tosi kiltti ja miellyttävä hevonen”, Aho kuvailee.

Aho on katsellut uudelle suojatilleen starttia Kuopiosta 1. joulukuuta. Hokkikelit ovat hänen mukaansa Batman Godivan kohdalla arvoitus, kun kyseessä on lyhyehkö hevonen.

Aho on muutenkin ollut hankintahommissa. Hänen omistukseensa ovat hiljattain siirtyneet sjscaviarlainen siitostamma ja kolmevuotias All Laid Outin ja 13-aikaisen Dreamy Ladyn jälkeläinen Broomhilda.

”Broomhildan ostin Peltolan Antilta ja Väänäsen Lauralta. Varsa on vielä Seinäjoella Juha-Pekka Laurilalla. Pidän sitä siellä ehkä vuoden loppuun asti.”

Tallin tähti Just a Flirt ei ollut Jokimaa Tekee Tähtiä -finaalissa oma itsensä. Siihen löytyi selvä syy.

”Mahahaava. Ruuna parantelee sitä kuukauden verran. Just a Flirt ei periaatteessa ole jännittäjätyyppiä, vaikka hampaitaan vähän pureskeleekin. Se on asunut lähes koko ikänsä mun tädin tallissa, mutta otin sen syksyllä tänne omaan talliin. Sen myötä kaverit ja kaikki vaihtuivat, ja siihen päälle sitten pitkät kuljetusmatkat Bodeniin ja Lahteen, niin se laukaisi mahahaavan. Ruunan elämään tuli liikaa muutoksia kerralla.”

Just a Flirt menee Ahon mukaan 15-vauhteja hokeillakin, joten ruuna saatetaan nähdä vielä tänä talvena radoilla.

Aho toimii maatalouslomittajana. Kokemusta raviammattilaisenkin urasta hänellä on.

”Pidin siinä kymmenkunta vuotta sitten tallia Kaustisen radalla, mutta ei vain tullut tarpeeksi hyviä hevosia treeniin. Maatalouslomittajana olen sitten muuten toiminut, eli yhteensä liki 20 vuotta. Tää on hyvää yhdistelmä, kun on päivät aikaa ajaa hevosia ja ruokkia niitä sen kymmenen kertaa vuorokaudessa. Ruokinnasta ei Just a Flirtin mahahaava siis ainakaan johtunut”, Aho nauraa.

Horisontissa voi siinnellä myös paluu raviammattilaiseksi.

”Kun saan lapset kasvatettua isommiksi, niin kiinnostaisi lähteä johonkin tallille töihin, joko kotimaahan tai ulkomaille.”