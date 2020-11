Jostois siirtyi Kimmo Taipaleelle

Kimmo Taipale on ostanut lahjakkaan mutta hieman ongelmallisen ruunan Jostoisin, 6, itselleen. Se siirtyi pari viikkoa sitten Antti Ojanperältä ja on nyt uuden valmentajansa omistuksessakin.

Terhi Piispa-Helisten

Jostois ja edellinen valmentaja Antti Ojanperä ison yleisön edessä Pikkukunkussa 2019 Lahdessa.

Jostois (Energia Ossi) aloitti nelivuotiaana Ojanperältä uransa erittäin lupaavasti kolmella voitolla. Seitsemästä ensimmäisestä kisasta tuli viisi tolppaa. Tuo viides oli Kriteriumin karsinnan ykkönen 26,9-ajalla 2100 metrillä. Sen jälkeen alkoivat vaikeudet. Finaalissa ruuna laukkasi menettäessään paikan johtavan rinnalla viimeisen puolikkaan alussa hylkäykseen ja sen jälkeen nappionnistumiset ovat olleet vähissä.

Jostoisin ainoa voitto kausilta 2019-20 on Pihtiputaan paikallisraveista elokuun lopusta. Nyt Taipale hakee lupauksella uutta alkua. Jostoisin on omistanut yksivuotiaasta asti Dimitri Schwartz, jolta Taipale nyt osti hevosen. Sen ovat kasvattaneet Heini Kuukka ja Maarit Ruokolainen. Jostois on huippuori Josveisin ja monen muun kovan ravurin veli.

"Jostoisissa ei kuullemma ole ollut mitään vakavaa vikaa", Kimmo Taipale kertoo.

"Ruuna kierrokset vain nousivat liikaa nelivuotiskauden päätteeksi, eikä siitä harmista oikein ole päästy. Hevonen on tuntunut hyvältä ne kerrat, jotka täällä on valjastettu, mutta nyt ei pidetä kiirettä. Onneksi tämä on vielä nuori hevonen, ja tällainen usein loksahtaa kohdalleen, kun kapasiteetti ja kyvyt vain ovat hyvät. Tällaisia on harvoin myynnissä, ja olenkin koittanut hakea talliini lahjakkaita hevosia aika aktiivisesti. Tämä on nyt minun, mutta tarkoitus on tehdä tästä kimppa muutaman luotto-omistajan kanssa."

Miten menee tallin muun kaluston kanssa?

"Muuten hyvin, mutta keli on tänään hevosen ajoon kurja. Lisäksi tallissa on ollut kipeitä hevosia. Jotain virusta on, kun ei niistä tahdo nähdä edes verikokeista eikä normitreenistä mitään. Mutta ei auta, treenaamaan pitää lähteä tähänkin keliin, ja lähdetään taas vaikka valloittamaan Ruotsia taas, kun hevoset vain ovat valmiita siihen."

Tästä pääset Jostoisin uran tietoihin.