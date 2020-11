Kaksi Ojanperälle, yksi Väreelle – Kuislan menestyshevosten muuttoliike jatkuu

Kuva: Anu Leppänen

Kolmevuotiaana Amerikassa 10,2-tuloksen paahtanut President Lindy on kärsinyt Reima Kuislan muiden hevosten tavoin tänä vuonna terveysmurheista. Ori hakee uutta vauhtia uralleen Antti Ojanperän valmennuksesta.

Seinäjoelta kantautuu mielenkiintoisia uutisia. Suurhevosenomistaja Reima Kuislan hevosista muuttavat Pihtiputaalle Antti Ojanperän valmennukseen loukkaantumisestaan toipunut Raggari ja President Lindy. Emma Väreen talliin menee puolestaan vuodentakainen Toto75-finaalivoittaja Everest de Ginai (29 5-8-3, voittosumma 117 000 euroa, ennätys 12,1).

”Emma tulee perjantaina hakemaan Everest de Ginain. Raggari ja President Lindy lähtevät Antin matkaan Seinäjoen seiskavitosten (28. marraskuuta) jälkeen. Hankosidevamman kärsineen Raggarin jalka on nyt hyvällä mallilla”, Reima Kuisla sanoo.

Kuisla kertaa, että hevosten hajasijoittaminen on riskien hallintaa. Keväällä koko hänen katraansa sairastui, kun Ruotsista palanneet hevoset toivat taudin talliin.

”Ajan sosiaalidemokraattisessa hengessä harrastetaan jakotaloutta”, Kuisla lohkaisee ja jatkaa:

”Siirsin juuri 42 000 euroa Reima Kuisla Stable Oy:n tilille. Sillä saan kuitattua erääntyvät laskut. Että ei tämä niin hauskaa hommaa aina ole. Mutta olen minä sellainen yritysjohtaja, että kun aletaan saneerata, niin sitten saneerataan. Takaan, että ensi vuonna Reima Kuisla Stable Oy:n tulos on positiivinen.”

Antti Ojanperä on tulokkaistaan hyvillään. Vuoden 2019 Suomen Cup-sankari Raggari (29 kisaa ja 15 ykkössijaa, voittosumma 75 000 euroa, ennätys 21,7) on ollut heillä lähes koko kilpauransa ajan, mutta President Lindy on uusi tuttavuus.

”Kävin tiistaina Kuislalla katsomassa hevoset. Raggarin jalka vaikutti parantuneen tosiaan hyvin, näin ultrakuvatkin, eikä niissä ollut sanomista. Talvi rakennetaan Raggaria, ja radoille tähdätään kevääksi”, Ojanperä sanoo.

Salamannopea 10,2-aikainen President Lindy nousi vuoden 2019 Killerin Eliitin voittajaksi, kun Lexus Dream hylättiin edeltä. Kuusivuotias ori kisasi varsakausinaan menestyksekkäästi USA:ssa. Suomessa President Lindy avasi kesällä 2018. Ori on startannut vasta 37 kertaa, ja sen voittosaldo näyttää seitsemää. Lisäksi plakkarissa on yhdeksän kakkossijaa. Tiliä on karttunut yli 120 000 euroa.

”Kevääseen tähdätään President Lindylläkin. Kapasiteettia ja vauhtia oriilla on kovasti. Mun ja Reiman mielestä President Lindy ei ole käyttänyt itseään oikein, ja koetetaan hakea tähän parannusta”, Ojanperä hahmottelee.