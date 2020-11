Uusintaottelu Suomen Hippoksen johdosta – lue blogeista Juha Rehulan ja Kari Erikssonin näkemykset raviurheilun tärkeimmistä ratkaisuista

MISKA PUUMALA

Suomen Hippoksen puheenjohtaja valitaan ensi keskiviikkona. Ehdokkaat kirjoittivat blogit, joissa katsotaan tulevaan.

Raviurheilun ja hevoskasvatuksen keskusjärjestön Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja valitaan viikon päästä. Ehdolla ovat nykyinen puheenjohtaja Juha Rehula ja hänet toistamiseen haastava Kari Eriksson.

Hollolassa asuva Rehula työskentelee Pukkilan kunnanjohtajana. Keskustan entinen kansanedustaja on myös ollut perhe- ja peruspalvelu- sekä sosiaali- ja terveysministerinä.

Eriksson on oululainen asianajaja, jolla on oma asianajotoimisto. Hän on Hippoksen valtuuskunnan jäsen ja muun muassa pitkäaikainen Oulun raviradan hallituksen puheenjohtaja. Hänellä on kokemusta myös Hippoksen hallituksesta.

Eriksson nousi varapuheenjohtajasta puheenjohtajaksi maaliskuussa 2018 varsojen tunnistusskandaalin yhteydessä. Saman vuoden toukokuussa hän hävisi puheenjohtajavaalin Rehulalle ja luopui hallituspaikastaan syksyllä.

Maaseudun Tulevaisuuden pyynnöstä molemmat ehdokkaat kirjoittivat vierasblogin keskeisimmistä ratkaisuista, jotka Hippoksen on kyettävä lähitulevaisuudessa tekemään.

Rehula peräänkuuluttaa blogissaan päätöksien tekemisen välttämättömyyttä, keskinäistä luottamusta ja avoimuutta.

”Suomalaisen raviurheilun ja yhteisön tavoitteen on oltava yksiselitteisen selkeä.”

Eriksson korostaa blogissaan, että raviurheilu elää haasteellista aikaa. Hän kaipaa roolijaon selkeyttämistä.

”Hippos on yhdistysten yhdistys. Vuosikymmeniä sitten Hippos syntyi Suomen Ravirenkaan ja Hevosjalostusliittojen yhteisestä sopimuksesta. Ehkä historiallinen tausta on unohdettu. Viime vuosina on näyttänyt siltä, että Hippos, jota kai voidaan pitää tässä jonkinlaisena isäntien renkinä, on ottanut isännän roolin.”

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontuu syyskokoukseen ensi viikon keskiviikkona 25.11. Jyväskylään. Kokous pidetään osaksi etänä.

Puheenjohtajan lisäksi valitaan hallitukseen kolme jäsentä. MT palaa ehdokkaisiin huomenna.

Juha Rehulan blogi

Kari Erikssonin blogi