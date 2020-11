Irrin projekti etenee ja laajenee: kymmenen sijaan Ruotsiin lähtijöitä on jo yksitoista - Tapparan Marschall Match ehkä-osastoa

Terhi Piispa-Helisten

Jonna Irri katselee länteen päin. Ruotsiin suuntaava katras hakee vielä tarkkoja rajojaan, mutta alkuperäinen määrä on jo ylittynyt. Mukaan ovat lähdössä kaikki uraansa itsenäisenä valmentajana aloittelevan treenarin tallin valttikortit.

Kotitilaltaan Sastamalasta 4. joulukuuta hevosineen Ruotsiin matkaavan tuoreen ammattivalmentajan Jonna Irrin äänestä huokuu innostuneisuus.

”Hevosenomistajien vastaanotto on ollut tosi hyvä. Itseäni jännitti, että miten tähän mun Ruotsi-suunnitelmaan suhtaudutaan, kun mun valmentajanura on vasta alussa. Suorastaan hirvitti kysyä omistajilta, että mitä he ovat asiasta mieltä. Mutta sielläkin oltiin innoissaan. Monelle heistä on ollut haaveena nähdä hevosensa Ruotsissa kilpailemassa”, Jonna Irri sanoo.

Irri ja hänen puolisonsa Taneli Säde vuokrasivat aluksi Julmyrasta kymmenen hevosen tallin, mutta nyt lähtijöitä on jo 11.

”Julmyrasta vastattiin, että ekstrabokseja pystyy hommaamaan. 15 hevosta olisi nyt ihannemäärä, eli mukaan mahtuu vielä. Paikka on tosi kiva, ja siellähän on suomalaisverkosto olemassa, joten apua on tarpeen vaatiessa tarjolla.”

Tallin menestyjistä ovat mukaan lähdössä Majestic Man, Arctic Dessert ja Self Taught Beauty. Pirteästi tuoreimmassa kisassaan esiintynyt konkari Sahara B Boy on ehkä-osastoa.

”Puheet "Papan" mukaan lähtemisestä saivat viime startin jälkeen uutta pontta, mutta katsotaan nyt. Äidin (Tuija Irri) valmennuslistoilla olevista hevosista Ruotsiin tulevat ainakin Marcos Gallon ja Prodigy Shark. Lisäksi yksi meidän tallien ulkopuolinen nimi on neuvottelun alla”, Irri paljastaa.

Entä Tapparan Raviliiga-hevonen, lauantaina Kasvattajakruunun finaalissa kisaava ja 30. joulukuuta huutokaupattava Marschall Match?

”Sekin on ehkä-osastoa. Pitää katsoa lauantain startti ja miettiä ja jutella sen jälkeen. Marschall Matchille olisi Bergsåkerissa 12. joulukuuta kyllä makea Pronssidivisioona tarjolla.”

Onko Raviliiga Tapparalla suunnitelmia huutokaupan varalle?

”Kyllä meillä on jatkokimppa perustettuna. ”Sheriffi” yritetään pitää itsellämme.”

Irri sanoo, että Ruotsin ankara koronatilanne mietityttää, mutta ei aseta estettä lähtemiselle.

”Me emme kulje edestakaisin, vaan siirrymme kerralla Ruotsiin ja pysymme siellä sitten maaliskuuhun asti. Suojaudutaan hyvin ja minimoidaan omalla käytöksellämme riskit. Ollaan tallilla ja sitten raveissa, muualla ei juuri kuljeta.”