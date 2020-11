Tuurin Toivo siirtyi Kimmo Taipaleen talliin

Melkein 100000 euroa tienannut ori Tuurin Toivo, 10, on siirtynyt Kimmo Taipaleelle Korpilahdelle valmennukseen. Lisäksi Välkyn Tuiskukin on palaamassa talliin alkuvuodesta.

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Tuurin Toivo on viime aikoina siirtynyt ensin kasvattajaltaan Seppo Suuroselta Lahteen Iikka Nurmoselle ja siitä nyt Kimmo Taipaleelle.

Tuurin Toivo (Tähen Tuuri) aloitti uransa nelivuotiaana voittamalla avausstarttinsa. Se on kerännyt rahansa varmalla työskentelyllä sarja sarjalta. Tänä vuonna 10 startista on irronnut kaksi kakkosta ja saman verran kolmosia, sekä reilu kymppitonni palkintorahaa.

Kausi on oriin ensimmäinen ilman voittoja uran alusta lähtien, mutta se tilannehan voi vielä korjautua. Tiukasti ravureihin satsaava Petri Lahti-Luopa osti toukokuun lopussa oriista osan Rainer Hedmanilta.

Tästä pääset Tuurin Toivon uran tietoihin.

Tuurin Toivon on kasvattanut sen lähes koko aiemman uran ajan valmentajana ollut Seppo Suuronen, mutta viime kisan lokakuussa jälkeen ori ehti käväistä Iikka Nurmosella Jokimaalla. Uran alun ori teki Dimitri Hedmanin valmennuksesta.

"Nyt tulee mielenkiintoisia uusia valmennettavia aika tiuhaan", Kimmo Taipale iloitsee.

"Ensi kaudesta on juuri nyt tosi hyvät odotukset, kun Yrjö Kettusen kanssakin on sovittu, että Välkyn Tuisku (Tuisku-Topi) palaa helmikuussa valmennukseeni. Se taitaa olla elämän hevonen sekä Yrjölle että minulle. Hyvin tärkeää tässä valmentajan hommassa minulla on, että on näitä luotto-omistajia laajalla rintamalla, ihmisiä jotka satsaavat ihan tosissaan. Loppu on sitten aika paljon itsestä kiinni - ja hevosista tietysti."