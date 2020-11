Uutta verta ravijohtoon: Niko Solkio, 32, Jokimaan toimitusjohtajaksi

Aino Solkio

Jokimaan uusi toimitusjohtaja Niko Solkio.

Jokimaan uuden toimitusjohtajan sattuneesta syystä pitkäksi venähtänyt hakuprosessi päätyi nuoresta iästään huolimatta laajan kokemuksen erilaisista työtehtävistä omaavaan hollolalaiseen Niko Solkioon. Juuri nyt Solkio tosin asuu Espoossa. Hakemuksia oli nelisenkymmentä.

"Todella hyvä fiilis on tästä", kertoo Solkio.

"Hakijoita oli iso määrä, mutta jotenkin oli hyvä tunne alusta saakka ja prosessin edetessä. Kokemus myynti- ja markkinointitöistä, paikallistuntemus ja tuore näkökulma varmaankin olivat minulle plussaa haussa. Ilmeisesti raati piti ideoistani. Viimeinen virka oli irlantilaisella Cityjet-lentoyhtiöllä ja asemapaikkana Tukholma. Työt loppuivat keväällä ja firma meni konkurssiin. Viime ajat olen ollut erityisopettajana Tuusulassa. Myynti- ja markkinointipäällikön töitä tein ajoratamaalausfirmassa. Lennonopettajana ja työturvallisuuskouluttajana olen toiminut myös."

Millainen on miehen ravitausta?

"Pienestä pitäen on ollut kova kiinnostus. Paikallisena olen käynyt Jokimaalla kaikki ravit, joihin olen päässyt. Joensuulainen kummisetäni vihki lapsena tähän harrastukseen. Kimppahevosen osuuskin minulla oli, mutta se ei ollut mikään menestystarina. Olen jo luonnostani tosi kiinnostunut tästä lajista. Hevosenomistamistakin tulee varsin todennäköisesti vielä kokeiltua uudelleen."

Hakuprosessi alkoi jo alkuvuodesta, mutta pandemia keskeytti rekrytoinnin. Mm. Seinäjoen ravien johdosta tuttu Pertti Immonen veti ja vetää Jokimaan vuoden loppuun vt. toimitusjohtajana.

Pesti alkaa 1. tammikuuta. Millä mielellä tartutaan toimeen?

"Suurella mielenkiinnolla. Uskon, että minulla on paikallisena hyvä lähtökohta. Olen kulkenut hyvin monen lajin polkuja tällä seudulla, ja uskon että siitä on syntynyt näkemystä, verkostoa ja ideoita. Tällä lajilla on ehkä hieman iäkkäämpien ihmisten harrastuksen maine, mutta se on minusta väärä. Tämä sopii loistavasti nuorillekin, ja toivon että tuotteesta saadaan puhuttelevampi sinne suuntaan. Uskon että voimme löytää ihan uutta yleisöä."