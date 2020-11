Chicharita räväytti uudet SE-lukemat

Anu Leppänen

Kova kaksikko! Kontio ohjastaa - nyt Chicharitaa - uusiin korkeuksiin, Nurmos valmentaa.

Viimeksi Jorma Kontio ohjasti Chicharitan Diamantstoetin karsintavoittoon täyden matkan volttiajassa 13,1, mikä oli SE. Nyt tamma vei Solvallassa saman kisan 220000 kruunun ykköspalkinnon finaalin samaan tapaan keulasta yläpystyyn. Tulos 12,4, uusi SE, on täydessä voltissa kovempi, kuin mitä mikään suomalaistamma on mennyt. Vanhempien tammojen SE on 12,8 ja Stonecapes Queilan nimissä.

Lauantain Solvallan 75-finaaleissa Chicharita oli yksi pankkiehdokas, mutta voltin nelosradalta pelättiin hieman laukkaa. Kontio pääsi täysin varmasti Mikael Kopolan ja Teemu Parttimaan tammalla liikkeelle, ajoi nopeassa tahdissa keulaan, ja loppu oli hurjaa ylivoimaa. Sama kaksikko on myös kasvattanut nelivuotiaan Andover Hallin tyttären, jolla on nyt urallaan kahdeksan tolppaa 11 kisasta ja karvaa alle 500000 kruunua voittosummassaan.

"Aivan mahtava fiilis", Mikael Kopola kommentoi tuoreeltaan.

"Chicharita on nyt huikea. Timo on tehnyt upeaa työtä tunnetulla maltilla sen kanssa. Mitä tuo oikein kesällä menee, jos tuolla tavalla jatkaa?"

Tästä pääset herkuttelemaan Chicharitan SE-juoksun.