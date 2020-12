Marjaana Konttinen hankki kimpalleen kaksi iskukykyistä kilpahevosta Ruotsin huutokaupasta

Ville Toivonen

"Pari viikkoa olen katsellut Ruotsin huutokaupoista hevosia. Viime viikolla ei tarttunut vielä kiinni, mutta nyt tarttui", iloitsee kimpalleen kaksi mielenkiintoista kilpahevosta huutanut Marjaana Konttinen.

Elämänkumppaninsa, ravivalmentaja Jarkko Kervisen kanssa hevosiaan Kontiolahdella pitävä eläinlääkäri Marjaana Konttinen hankki viikonloppuna travera.nu -sivuston huutokaupasta kaksi ravuria. Chocolette on vasta kolmevuotias, Valter L.P.C. puolestaan 7-vuotias.

”Hevoset tulevat meidän porukalle, jossa on mukana meidän lisäksi meidän uskollinen hevosenomistaja, kuopiolainen Pekka Kaukonen. Kenties myös muita liittyy porukkaan", Marjaana Konttinen kertoo.

"Pekka on tullut ravien pariin pelipuolelta, mutta hän on nyt tosi innostunut hevosten omistamisesta. Hänen kaltaisiaan lajimme tarvitsee. Meidän edellinen kimppahevosemme Nerja on myyty, ja ruuna muuttaa tallista pois."

Chocolette oli valmennuksessa ja osaomistuksessa mittakaavaltaan valtavaa toimintaa pyörittävällä Svante Båthilla. Vahvalla emälinjalla varustettu Chocolatierin tytär on kisannut seitsemän kertaa ja ollut neljästi toinen. Voittosumma on 76 900 kruunua. Ennätys 15,5aly syntyi tamman tuoreimmassa startissa eilen Eskilstunassa. Chocolette sijoittui Hindenburg Amin voittamassa lähdössä kuudenneksi.

”Tammalla on älyttömän hyvä suku. Juttelin eilen pitkän pätkän Båthin kanssa puhelimessa. Hän sanoi, että heillä oli tavoitteena absoluuttinen huippuhevonen, eikä Chocolette täyttänyt sitä ruutua. Tamma aloitti kesällä hyvin, mutta he jättivät sen sitten suht pienestä tauolle. Eilenkin Chocolette otti vauhtia, mutta paljastui startin jälkeen Båthin mukaan kipeäksi”, Konttinen valaisee.

Valter L.P.C. (Raja Mirchi – Spicy Chocolate) on valanut kannuksiaan montéssa. Ruunalla on tältä vuodelta peräti kuusi voittoa, ja ne kaikki ovat tulleet montésta. Koko uran saldo näyttää lukemia: 66 12-7-9. Voittosumma hipoo 600 000 kruunua. Ennätys on viime kaudelta, ja se kirjataan lukemin 11,5.

Valter L.P.C.:n edelliset valmentajat ovat olleet Jim Oscarsson sekä Adrian ja Lutfi Kolgjini.

”Joo, kovilla treenareilla on ruuna ollut, mutta tietääpähän ainakin, että pohjat ovat kunnossa ja asiat on tehty perusteellisesti. Valter L.P.C.:ssä kiehtoi moni asia. Me olemme innostuneita montésta, mutta ruuna riittänee tällä korkeudella myös kärrylähdöissä. Hevosten arvioitu laskeutumisaika Pohjois-Karjalaan on noin viikon kuluttua.”

Konttisen äänestä kuultaa innostus ja jopa jännitys.

”Kyllähän se on aina mielenkiintoista, kun uusia hevosia tulee talliin. Sekä Chocoletten että Valter L.P.C.:n pitäisi olla kiva lisä meidän lähtöihin.”

Konttinen kannustaa hevosta etsiviä suuntaamaan katseita Ruotsin nettihuutokauppoihin.

”Niissä on mun mielestä tosi hyvä hinta-laatusuhde. Viikko sitten olimme kiinni readycashläisessä, ja kun tietää senkin varsan tekokustannukset, niin ei se kallis ollut.”

Konttisella ja Kervisella on hevosia hoivissaan parikymmentä.

”Siinä määrässä on mukana koko skaala, ajo-opetettavat ja varsat sekä siitostammat. Kilpailevia hevosia meillä on kymmenkunta. Päivät ovat talvella lyhyitä, ja sen vuoksi Nerjakin myytiin muualle. Tarkoitus ei ole laajentaa toimintaa”, Konttinen sanoo.