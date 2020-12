Ruotsin voitolla hyvästellyt italialaisruuna Attila Zack Suomeen

Uutiset

Miika Lähdeniemi

Punkalaitumella talliaan pitävä Sauli Lähdeniemi on saanut valmennukseensa mielenkiintoisen nuoren lämminverisen, Attila Zackin. Ruuna on voittanut vuoden seitsemästä kisastaan kaksi ja ollut kahdesti kolmas. Ennätys 14,6ake on perua tuoreimmasta juoksusta.

Italiassa syntynyt mutta Ruotsissa viime ajat kilpaillut Attila Zack on hankittu Suomeen. Ruunan tuorein startti on päivämäärältä 9. marraskuuta. Nelivuotias voitti tuolloin Färjestadissa mukavalla täyden matkan tuloksella ja omalla ennätyksellään 14,6. ”Ruunasta oli kaupat sovittuna jo ennen tuota starttia. Vanha omistaja halusi jättää Attila Zackin kisasta pois, mutta sovimme sitten, että ruuna starttaa ja panemme mahdolliset voittorahat puoliksi. Rekilän Riina meille vinkkasi tämän hevosen”, sanoo nelihenkisen omistajaporukan Talli Luulottelijoiden edustaja Pertti Keskinen. Attila Zack (isä: Rotary O.K.) on kilpaillut yhteensä 30 kertaa. Ykkösiä on herunut viisi ja muita totosijoja seitsemän kappaletta. Ruunan voittosumma on 17 630 euroa. Emä Eldora King oli huipputamma, joka voitti pitkän uransa aikana peräti 30 kertaa. Keskisen mukaan Attila Zack on ollut jo hyvän tovin Suomessa. Hevonen on valmennuksessa Sauli Lähdeniemellä, joka tunnetaan seppeletaistoihin osallistuneiden Eickun ja Turon Lopin treenarina. ”Ruunan passia tässä varrotaan, että päästään kilpailemaan. Teivossa olisi 29. joulukuuta sattuva sarja. Kun treenipaikat ovat kotona kovina, Attila Zack alkoi käydä kuumana, ja ruuna piti käyttää hiitillä Kokemäellä. Hiitin ajanut Nummen Jouni kehui kyllä Attila Zackin potkua, eikä hokeistakaan tuntunut olevan haittaa”, Keskinen kertoo. Aiheet Attila Zack Pertti Keskinen Sauli Lähdeniemi