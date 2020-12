Varsakunkulta hyviä uutisia suomenhevosten taustavoimille

Sanne Katainen

Hyviä uutisia suomenhevosurheilun ystäville: Varsakunkku-kilpailusarja kasvaa ja kehittyy.

Nuorten suomenhevoslupausten kilpailusarja Varsakunkku sai alkunsa 2018. Suomenhevospuolelle Kasvattajakruunu -ideaa mukaileva kilpailusarja kasvaa ja kehittyy, ja Varsakunkku-järjestäjät kertoivat tänään uusista parannuksista kilpailusarjassa.

"Varsakunkku on nuori kilpailukokonaisuus, ja pyrimme kehittämään sitä aktiivisesti", kertoo Varsakunkku ry:n asiainhoitaja Antti Karhila.

"Olemme halunneet kuunnella osallistujien kokemuksia ja ehdotuksia, sekä myös reagoida herkästi. Toinen asia, jota haluamme auttaa, on tammojen ansiomahdollisuudet. Tuntuu, että suomenhevospuolella tammoille erikseen on isoa rahaa jaossa oikeastaan vain Villinmiehen Tammakilvassa ja sitten kuningatarkilpailussa, ja tämä ei varmastikaan ole optimaalista rodun kehityksen kannalta. Jo aiemmin oli tammoille erikseen karsintoja neli- ja viisivuotiaille - 2021 myös kolmevuotiaille. Finaaleissahan tammat saavat 20 metriä hyvitystä ja kilpailevat myös isommasta ykköspalkinnosta, sillä niiden palkinnoissa on 10% bonus. Eli jos ori tai ruuna voittaa finaalinsa ensi vuonna, on ykköspalkinto nousee 15000:sta 20000:een - jos tamma, 22000 euroon. Nämä rahat eivät tule mistään tuista tai vastaavista, vaan ihan kilpailumaksujen kertymästä, joka on kasvamaan päin."

Mitä muuta merkittävää kisan säännöissä on tapahtunut?

"Oriinomistajien ja tammojaan astuttavien kannalta tuli parannus. Aiemmin oriit, joiden jälkeläiset ovat oikeutettuja kilpailemaan, ilmoitettiin mukaan vasta kilpailuvuonna, jolloin esimerkiksi astutettaessa ei tiedetty, onko tulevalla varsalla mahdollisuus osallistua Varsakunkkuun. Nyt ilmoitetaan oriit jo aiemmin, ja oriinomistajat samoin kuin kasvattajat voivat ottaa sen huomioon markkinoinnissa. Astuttaessa ja varsaa myytäessä on tiedossa, onko mahdollisuus tähän vai ei. Tai ainakin voi olla tiedossa. Sakkkomaksulla oriit pääsevät toki vielä myöhemminkin mukaan."

Linkki Varsakunkun omalle sivuille, jonka ajankohtaista välilehdeltä tai oikean laidan vimeisimmät uutiset -listauksesta löydät tietoa uudistuksista.