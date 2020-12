Sähköisen kirjanpidon suosio yllätti – OmaTalliin voi merkitä myös terveydenhoidon toimet

Sanne Katainen

Eläinlääkäri antaa hevosen saamista lääkkeistä kirjalliset ohjeet mukaan lukien varoajan. OmaTalliin voi kirjata koko lääkekuurin kerralla tai toimenpiteet erikseen.

Hevosten sähköisessä OmaTallissa voi pitää kirjaa kunkin hevosen lääkinnästä. Suomen Hippoksen ylläpitämä palvelu kattaa viranomaisten säännöt ja kilpailemista koskevat vaatimukset.

Hevosen omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa kaikista hevoselle annetuista lääkkeistä, myös ilman reseptiä hankittavista itsehoitovalmisteista. Tämä koskee hevosia niiden käyttötarkoituksesta huolimatta.

”Meille on ollut täydellinen yllätys, kuinka hyvin se on otettu käyttöön, vaikka sitä pääsee käyttämään vain kirjautumalla”, toteaa tietohallintopäällikkö Jukka Niskanen Hippoksesta.

Tunnukset anotaan Hippokselta.

Palvelu avautui nykymuodossaan syyskuussa. Sen jälkeen kirjattuja merkintöjä on Niskasen mukaan tullut jo tuhansia.

”Siitä huomasi, että tälle on ihan valtava tilaus ja ilmeisimmin toteutuskin on onnistunut. Lisäksi meille on tullut parannus- ja kehitystoiveita, mikä ei sekään ole ihan kauhean yleistä.”

Tietoja voi tallentaa tilanteen mukaan koko lääkekuuri tai yksittäinen toimenpide kerrallaan. Palvelu kertoo heti lääkkeen voimassa olevan varoajan, joten sitä ei tarvitse erikseen muistaa tai tarkistaa muualta.

Palvelu lisää myös läpinäkyvyyttä, sillä omistaja pystyy seuraamaan hevosensa terveystietoja.

”Jos hevonen vaihtaa omistajaa tai valmentajaa, lääkekirjanpito seuraa hevosen mukana”, Jukka Niskanen sanoo.

OmaTallin kirjanpitoon voi syöttää myös muut tärkeät terveydenhoidon toimet, kuten kengitykset, madotukset ja hieronnat. OmaTalli neuvoo myös hevosten rokotuksissa.

