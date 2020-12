Lähdekorpi pisti vihjekioskinsa kiinni - ”Myyntiluvut olivat hirveä pettymys”

Jussi Korkia-aho

Kari Lähdekorpi jättää vihjemarkkinat taakseen ja suuntaa katseensa uusiin haasteisiin.

Marraskuun puolivälissä oman vihjepodcastinsa aloittanut Kari Lähdekorpi pettyi myyntiluvut nähtyään.

”Eihän vihjeitä oo juuri kukaan kuunnellut. Luvut olivat hirveä pettymys. Sama soittaa vihjeet suoraan siskolle”, Lähdekorpi sanoo.

Hänen mukaansa vihjenauhoitus vaatii tuntien taustatyön ja äänityssession.

”Ei mulla etukäteenkään ollut isoja odotuksia, mutta noilla soittomäärillä ei palkoille pääse. Kun teet kovasti töitä asian eteen, niin tuntuuhan se kurjalta, jos ihmisiä ei kiinnosta.”

Lähdekorpi kertoo, että alun ilmaiskerrat saivat suuren suosion, mutta tilanne muuttui jyrkästi huonompaan suuntaan heti, kun vihjeet tulivat maksullisiksi.

Hänen mukaansa vihjeet olivat paikkansapitäviä, mutta systeemien laatiminen niiden perusteella ei ole hänen vahvuutensa. Lähdekorpi näkeekin, että hänen vihjeidensä ensisijainen tarkoitus olisi ollut toimia soittajien omien näkemysten tukena.

”Mietin sen sillä tavalla, että soittajilla olisivat olleet omat pohjat, joiden päälle olisi sitten tullut täältä vahvistusta ja lisätietoa”, Lähdekorpi kuvailee.

”Lisäksi sitä otti epäonnistumiset raskaasti. Esimerkiksi viime keskiviikkona en uskonut Korven Hannuun ja Janis Joplin Bokoon, ja kun valjakko voitti, tuntui ettei oman virhearvion vuoksi saa untakaan. Toki homma toimi myös toiseen suuntaan eli onnistumiset tuntuivat palkitsevilta.”

Lähdekorven vihjeiden joutsenlaulu on edessä tulevana lauantaina. Vihjepodcast tulee kuultavaksi Ravimaailma -portaaliin perjantai-iltana. Viimeiset vihjeet ovat ilmaiset.

”Lopetetaan korkealta ja kovaa, annetaan ilmaisvihjeet kotiradalle Halmstadiin”, Lähdekorpi kommentoi.

Lauantaina on hänellä myös hevosenomistajana suuri päivä edessä, sillä Halmstadissa kisaa neljä hänen hevostaan. Kruununa on Sobel Conwayn startti Vincennesin Prix Michel Touryssa.

”Halmstadin hevosista Payet D.E. on mielenkiintoinen. Se aloitti voitolla, vaikka ruunan jalat turvottelivat ennen starttia, eikä sitä oltu päästy treenaamaan. Payet D.E. voi parantaa tähän. Quantum Roc on hyvässä kunnossa. Sille lisätään kokolaput, kun ruuna ei ole oikein purrut kuolainta. Keegan Trot on myös yllättävän hyvässä iskussa. Pastore Bobista on paha sanoa mitään, kun hevonen oli viimeksi niin huono”, Lähdekorpi luettelee.

Ensimmäinen kontakti Sobel Conwayn legendaariseen valmentajaan Jean-Michel Bazireen on nyt muodostettu. Bazire myös ohjastaa Sobel Conwayta lauantaina.

”Juttelin Mannisen Kirsin kanssa puhelimessa Sobelin vakuutusasioista. Kirsi sanoi sitten, että johtaja on tässä vieressä. Bazire huikkasi puhelimeen vain: You have a beautiful horse, ei mitään muuta”, Lähdekorpi nauraa.

Sobel Conway on ilmoitettu myös tiistain 22. joulukuuta monté-lähtöön.

”En oikein tiedä, mikä idea siinä on takana. Mun hevosilla ei ole hyviä kokemuksia montésta, enkä ole sillä tavalla innostunut asiasta. Bazirella ei ole tapana ajaa tiuhalla tahdilla kilpaa, joten ehkä Sobel vedetään sitten tiistain listoilta pois”, Lähdekorpi aprikoi.

Lauantain kisassa Sobel Conway on ennakkosuosikki.

”Olamon Risto tviittasi, että 13 vihjelehteä oli antanut arvionsa lähdöstä. Kymmenellä oli Sobel suosikkina ja kolmella kakkossuosikkina. Toki lähtöpaikka on haastava, mutta Bazirea kunnioitetaan sen verran kovasti, että eiköhän hän tuoltakin asetelmat ota”, Lähdekorpi näkee.