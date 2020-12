Giresse Boko, 12,6, Nina Mustoselle Muhokselle

Antti Savolainen

Nina ja Janne Mustosen hoivissa on tällä hetkellä yhdeksän valmennettavaa. Kuvan kolmevuotias suomenhevosori Lemmen Hasardi (i. Humeeti, e. Lemmen Viemä) on väriltään harvinainen kulomusta.

Giresse Boko on tienannut 31476 euroa ja kilpaillut 80 kertaa totosijoin 6-6-7. Se saapui Mustosille Timo Toiviaiselta Imatralta, mistä käsin ruuna on mennyt kaikki Suomen 61 starttiansa tammikuusta 2018 alkaen.

"Nyt täytyy laittaa pidempää hokkia alle", Nina Mustonen kertoo.

"Tänne tuli vihdoin kunnon talvikeli. Ihan terveeltä ruuna vaikuttaa. Ainoa näkyvä vika siinä on, että sillä on vain yksi silmä, mutta se oli tiedossa, eikä tunnu olevan ongelma. Ajatus on, että se voisi piristyä paikanvaihdoksesta. Hierotaan hevosen paikkoja ja tutustutetaan ruuna meidän hevosen elämään, jossa ollaan mahdollisimman paljon ulkona. Meillä on pihattosysteemiäkin. Joku sanoo, että se on ihmisten laiskuutta, mutta tekisi mieli väittää vastaan, kun on saanut tässä pitää aika ahkerana vesiä sulana ja miettiä loimituksia. Hevosille systeemi on toisaalta varmasti hyvä. Ruuna on nyt Jannen ja minun, mutta ollaan tekemässä siitä kimppahevonen."

Millainen tilanne tallissa on muuten?

"Meillä on tällä hetkellä yhdeksän hevosta valmennuksessa. Niistä on valtaosa nuoria heppoja, eli ihan hyvä tilanne. Esimerkiksi toiseksi tuorein tulokas, puolitoistavuotias ori Pastor Demon (Pastor Stephen), on oikein lupaavan tuntuinen aloittelija. Se tuli meille opetettuna, eli päästiin valmiiseen pöytään. Varsa liikkuu hienosti ja treenaa tosi mukavasti."

