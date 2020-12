Passionate Kempin omistajat ovat toimineet hevosten ja ravien parissa liki koko ikänsä – MT Ravit kävi Jokimaalla tutustumassa

Esa ja Sarianna Hietakankaalla on tällä hetkellä valmennuksessa Roofer ja Ypäjä Norppa.

Lauri Hyvönen haastattelee tämän viikon MT Ravit -jaksossa Esa ja Sarianna Hietakangasta. Taustalla valmennettava Ypäjä Norppa.

Tämän viikon MT Ravit kävi Jokimaalla tutustumassa Suomessa eniten synnyttäneen hevosen Passionate Kempin omistajiin.

Esa ja Sarianna Hietakangas pitää hevosiaan Juuso Holttisen tallista vuokratusissa karsinoissa. Roofer ja Ypäjä Norppa ovat pariskunnan tämän hetken valmennettavat.

Passionate Kemp oli todellinen jymypaukku pariskunnalle menestyksensä myötä. Hevonen kilpaili pohjoismaissa ja Euroopassa voittaen muun muassa Italiassa Orsi Magnelli -kisan. Hevosen lopullinen voittosumma pysähtyi liki 1,7 miljoonaan euroon. Jälkeläisetkin (6 kpl) ovat juosseet jo 160 000 euroa.

Periyttämiskykyäkin löytyy. Pariskunnalla on ollut muitakin T75 hevosia ja he ovat olleet ja ovat hyvien hevosten kimpoissa.

Pariskunta on pitänyt yhtä 20 vuotta. He asuvat nykyään Hollollassa. Aiemmin he asuivat ja pitivät tallia Seinäjoella.