Kemppi ja kumppanit menettivät huipun: Impressive Kemp 10,8 menehtyi ennen varsomista

Riku Niittynen

Legendaarinen Emilie Cas El syksyllä 2015 orivarsansa Quantum Kempin kanssa Stoner Creekin laitumella Kentuckyssa. Emilie Cas El viettää nyt eläkepäiviään, mutta sen paras tytär Impressive Kemp, 14, menehtyi maksasairauteen.

Impressive Kempin omistivat Kemppi Stables Inc., Hunterton Farmsin isäntä Steve Stewart ja Black Creek Farm eli samat kuin emä Emilie Cas Elinkin. Kaksikymmentäyhdeksänvuotias Emilie Cas El (Garland Lobell) on eläkeläinen Hunterton Farmilla Kentuckyssa edelleen, mutta sen paras tammajälkeläinen Impressive Kemp, 14, kuoli maksavaurion seurauksena vain vähän ennen laskettua varsomista. Menetetty varsa olisi syntynyt Greenshoen (Father Patrick) ensimmäisten jälkeläisten joukossa eli menetys oli järkyttävän iso.

Impressive Kemp (Credit Winner) meni ennätyksekseen 10,6, tienasi 501074 dollaria ja voitti mm. kolmevuotiaiden tammojen Breeders Crownin eli ikäluokan parhaat viimeisessä kolmevuotiskohtaamisessa. Se jätti mm. oriit Natural Kemp (Muscles Yankee), 11,6 ja 189124 dollaria ja Quality Kemp (Muscle Hill) 10,7 plus 152 055 taalaa sekä tamman Impressive Fashion (Father Patrick) 11,2 sekä toistaiseksi 32173 dollaria.

Emilie Cas El on paitsi superhevonen sekä kilparadoilta että siitosboksista, myös ehkä kaikkien aikojen uskomattominta sisarussarjaa, johon kuuluvat huippuoriit Andover Hall, Conway Hall ja Angus Hall monen muun kovan lisäksi. Veljeksistä vielä Adams Hallia, Allstar Hallia ja EL Stewartia on käytetty siitoksessa! Kempillä ja Stewartilla on Emilie Cas Elistä tamma Peaceful Kemp (Muscle Hill), joka jätti Amerikan viime vuoden parhaaksi valitun kaksivuotiaan oriin Veneraten (Love You) 09,5. Kuitenkin Emilie Cas Elin verta tammoissa turhan vähän, ja nyt yksi "puro" lakkasi virtaamasta.

"Todella kova isku", Kimmo Kemppi huokaa.

"Kaiken muun kurjan lisäksi vielä sekin, että en saanut Impressive Kempistä itselleni yhtään tammavarsaa jatkamaan sukulinjaa. Jäin huutokaupassa kakkoseksi , kun Impressive Fashion myytiin 2018 Lexingtonissa 160000 dollarilla. Tamma oli hoidossa ja näytti jo toipuvan, mutta sitten sen kunto uudelleen heikkeni nopeasti, eikä mitään ollut tehtävissä."