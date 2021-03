Perttusen tallista myytiin yksi Sagari AB:n hevonen - "yhteistyö jatkuu laajana edelleen"

Ville Toivonen

Tapio Perttunen raportoi yhteistyökuvioista Sagari AB:n kanssa: "Yksi hevonen myytiin, mutta yhteistyö jatkuu tiiviinä."

Ruotsin mediassa on ollut uutisia Sagari AB:n hevosten myynnistä. Investointiyhtiön, joka omistaa ja hallinnoi tällä hetkellä kymmeniä ravureita ja varsoja, taustalta löytyy malmöläiskaksikko James Roselin ja Alexander Huhtinen. Jälkimmäisellä on suomalaiset sukujuuret, kuten nimestä näkyy.

Sulkysport-media uutisoi Sagarin hevosten myynnistä mm. toissaviikolla.

Suomessakin on useita Sagarin hevosia ja niitä on valmentanut Tapio Perttunen. Tämän viikon valmentajanvaihdosten listalla oli kaksi Perttuselta lähtenyttä Sagarin hevosta, seitsemänvuotias ori Victory's Club (Mago d'Amore) 11,0 ja kuusivuotias ori Zenone G.S.O. 12,8 (L'As de Boussieres). Perttusen listoilla jatkaa viisi Sagarin hevosta valmennuksessa ja kuudeskin on "vaikutuspiirissä".

"Yhteistyö jatkuu edelleen monella hevosella ja homma sujuu", vakuuttaa Perttunen.

"Heillä on niin paljon hevosia, että muutoksia pitääkin tehdä, ja se on aivan luonnollista. Heillä on kai lista myytävistä ja joku tamma astutetaankin. Nuo Italian hevoset eivät oikein menneet hyvin hokilla, ja se oli muutosten osasyy. Victory's Club myytiin ja Zenone on edelleen Suomessa minun vaikutuspiirissäni, mutta koitetaan nyt erilaista treeniä sille. Työ jatkuu, keskiviikkona on Sagarin Very Gone Face ja lauantaina Slippery Runway startissa esimerkiksi ja niillä koitetaan tietenkin pärjätä."