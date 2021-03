Nurmos ja Murtola Invest myivät Muscle Hillin poikansa Italiaan

Anu Leppänen

Timo Nurmoksen ja Murtola Invest Oy:n tähän asti omistaman Global Trustworthyn uusi valmentaja on Alessandro Gocciadoro. Uusi omistaja on myös italialainen Scuderia Pink and Black.

Kahdeksanvuotias Muscle Hillin poika oli sekä Kriteriumissa että Derbyssä suosikkeja ja sijoittui kummassakin kolmanneksi. Molemmissa sen palkinto oli dubbelchansin myötä miljoona kruunua. Derbyn juoksu varsinkin jäi harmittamaan, sillä ori haparoi loppusuoralla. Erot olivat pienet, ja tuohon näytti palavan voitto. Nyt hevonen on myyty italialaiselle Scuderia Pink And Blackille ja menee Alessandro Gocciadoron valmennukseen.

Vanhemmalla iällä Global Trustworthy on kilpaillut harvakseltaan, ja tuorein esitys on tapaninpäivältä 2019. Ori siirtyy Italiaan perustreeniin alussa, kertoo ruotsalainen Sulkysport. Ostaja Scuderia Pink And Black on satsannut kovasti viime aikoina ravureihin, kertoo Gocciadoron vaimo Sinead Sernicoli Sulkysportin kommentissaan.

Global Trustworthyn isoimmat voitot ovat 400000 kruunun arvoiset ykköset Silverhästenissä ja Frances Bulwarkin lähdössä. Oriilla on 10 voittoa 25 kilpailusta. Se on siitosoriainestakin. Emä Trophy Stand (Garland Lobell) on myös miljonääri yli 1,3 miljonan kruunun ansioineen ja mennyt ennätyksen 11,3. Tamma on jättänyt lisäksi Global Trustworthyn täyssiskon Differenceadaymade samoin 11,3 ja karvaa vaille miljoona kruunua sekä yli puoli miljoonaa tienanneen tamman Strangerinthenight (Ready Cash) 13,6 voltista.

Tästä pääset Global Trustworthyn tietoihin (härtsamning=sukutiedot ja tävling=kilpailu-ura).

