Eric Raffín ei hukannut Face Time Bourbonin avaimia

Kuvan Face Time Bourbonin ohjastaja vaihtui, mutta voittoisa meno ei näytä olevan katkeamassa Vincennesin talvimeetingin päätöspäivän perusteella. Tosin ori siirtynee suunnitelmien mukaan kevääksi siitoshommiin ja palannee radoille vasta kesällä astutuskauden hiljentyessä.

Face Time Bourbonhan oli jäänyt kakkoseksi edellisessä startissaan Prix de Francessa päivää vajaan kolme viikkoa sitten. Lähdössä oli tuolloin jättimäinen ylivauhti, joka tuotti kovan 09,8-tuloksen täydellä matkalla, mutta joka aiheutti suosikin taipumisen kakkoseksi. Tämän seurauksena 24 voittoa, joista kaksi kahdesta Euroopan isoimmassa ravikisassa Prix d'Ameriquessa, oriilla ohjastanut Björn Goop sai sensaatiomaisesti lähteä Ranskan, ehkä maailmankin, ykkösravurin rattailta.

Nyt oli Eric Raffínin, Face Time Bourbonin taustajoukon valinnan uudeksi ohjastajaksi, "ensi-illan" vuoro. Kyseessä oli ns. pehmeä lasku, sillä oriin voittoon luotettiin 4-6-vuotiaille tarkoitetussa Prix Selectionissa kuin vuoreen. Yhtään nelivuotiasta ei ollut uskaltautunut mukaan. Ne olisivat saaneet 25 metriä tasoitusta. Näin lähdön yhdeksän valjakkoa, mukaan lukien kuusivuotias suosikki, lähtivät 2200 metrin matkalta. Viisivuotiaitakin oli vain yksi, viidenneksi sijoittunut tamma Galilee des Pres (Travel Jet).

Face Time Bourbon on joskus käynyt hieman kierroksilla startin hetkillä, ja muutama laukkakin on tullut. Nyt startti uusittiin, mutta Raffín sai Sebastien Guaraton valmennettavan terävästi mutta varmassa rytmissä kahdesti liikkeelle ulkoa selvästi irti muiden valjakoiden rinnalta. Ori paineli keulaan lähtösuoralla, hallitsi ja hyvästeli muut. Jo takasuoralla Frisbee d'AM (The Best Madrik) oli ainoa, joka pysyi suosikin kyydissä, ja loppukaarteessa suursuosikki irtosi kuin tyhjää vaan. Frisbee laukkasi sisäkentälle ja kakkoseksi kiri kaukana takana ori For You Madrik (Up And Quick).

Erot olivat isoja, sillä voittaja meni 10,3, kakkonen 11,1 ja kolmanneksi sijoittunut Fric du Chene (Nobody du Chene) 11,3. Ykköspalkinto oli 90000 euroa. Tulos oli paransi kilpailuennätystä viidellä sekunnin kymmenesosalla kilometriajassa. Face Time Bourbon jää historiaan myös Prix de Selectionin kolminkertaisena voittajana, eli se voitti kaikkina kolmena vuonna, jolloin se oli oikeutettu osallistumaan. Saman tempun teki Jamin (Abner) vuosina 1957-59. Eric Raffín puolestaan on ohjastanut Face Time Bourbonia kolmesti ja voittanut sen kärryillä yhtä monta kertaa.

