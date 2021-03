Rainer Björkrothin Ranskan satsaus tuottaa hedelmää: Fighter Kissillä nyt kolme tolppaa neljästä

Ville Toivonen

Rainer Björkroth treenaa Ranskan varsansa Kaustisella. Jos on aihetta, hevoset muuttavat takaisin Ranskaan, missä on korkea palkintotaso.

Rainer Björkroth sai vuosia sitten Suomessa vaikuttavalta "hevoshammaslääkäri" Cyril Rocherilta ajatuksen, että Ranskan varsoihin kannattaisi satsata. Arpa heitettiin Caenin huutokaupassa E-ikäluokan eli nyt seitsemänvuotiaiden ollessa myynnissä. Tulosta alkaa tulla ja eilinen Fighter Kissin (Memphis du Rib) Saint Brieucin ravien 8550 euron arvoinen Adrien Lamyn ratsastama voitto on ehkä paras, ainakin tuorein, esimerkki siitä. Se on ruunan suurin yksittäinen palkinto, joskin samassa suuruusluokassa on liikuttu ennenkin. Saint Brieuc sijaitsee Ranskan "nenän päällä" Bretagnen niemimaan pohjoisrannalla.

Ruotsalaisen Thomas Malmqvistin tallissa Mortréessa Normandiassa valmentautuva Fighter Kiss on voittanut kolme tuoreimmista neljästä juoksustaan - kaikki satulan alla. Ruuna on startannut Ranskassa pelkästään montéssa. Fighter Kissillä on nyt reilut 61000 euroa voittosummassaan. Jean-Etienne Dubois omistaa Mortreen valmennuskeskuksen, ja siellä valmensi aiemmin Björn Goopkin Ranskan hevosiaan. Mm. Readly Express valmistautui Prix d'Ameriquen voittoonsa 2018 samassa paikassa.

Pääset Fighter Kissin Ranskan starteihin tästä (oikean reunan nuoliruutu on linkki videoihin).

"Fighter Kiss aloitti uransa Suomessa", Rainer Björkroth kertoo.

"Sillä oli alkuun vaikea päästä ravia. Kokeilimme sitten montéa, ja siinä tuli heti selväksi, että mikä on ruunan laji. Se voitti molemmat starttinsa selästä Suomessa, Prix de Etoilen karsinnan ja finaalin. Sen jälkeen oli pian Ranskan vuoro, ja siellähän on mennyt mukavasti. Montélähtöjä riittää. Nyt tuntuu siltä, että menestystä on luvassa jatkossakin, jos hevonen pysyy samanlaisena. Siinä on minulla kimpassa kauppias Seppo Härkönen Karigasniemeltä, sukulaiseni Katja Eerola ja hänen miehensä Mikko Rautiainen Tampereelta."

"Muutama vuosi sitten oli sellainen tilanne, että tajusin että ellei hevosmateriaali parane, ei työssäni ole jatkoa. Cyril vihjasi, että syksyn Caenin huutokaupassa on paras hinta-laatusuhde, ja se onkin ollut minun paikkani. Olen aina ihaillut Ranskan ravureita ja tutkinut niiden sukuja, ja Cyrilin kannustus innosti yrittämään. Yllättäen olen saanutkin näistä ranskalaisista paremmin kimppoja rakennettua kuin aiemmista hevosistani."

"Varsat on tuotu Kaustiselle, ja jos niissä on ollut ainesta, ne on siirretty takaisin Ranskan isojen palkintojen äärelle. Tällä hetkellä Ranskassa on myös ori Goncourt Dairpet (Nice Love), 5, Philippe Daugeardilla (voittosumma 8429 euroa). Omassa tallissa on nyt viisi Ranskan I-ikäluokan kolmevuotiasta tällä hetkellä, joista Izaak du Boulay (Uraki des Sarts) meni torstaina hyvällä tyylillä 19,1 koelähdön Seinäjoella. Siinä on mm. ministeri Mika Lintilä osakkaana."

"Kaikki I-varsat tuntuvat siltä, että niillä mennään vielä Ranskaan. Ne treenaavat kaikki hyvin. Malmqvistin kanssa sujuu ja Daugeardinkin, mutta en osaa sanoa vielä, kuinka valmentajat valitaan."

Thomas Malmqvist

Fighter Kiss Normandian Mortreen "kodissaan".