Kilpailukieltoon joutunut ratamestari Kaarlo Partanen sivussa vain raveista

Kuopion raveissa mennään illalla kuvasta poiketen lumi- tai jääpolanteisella radalla.

Partanen sai kilpailukieltoa peräti yhdeksän kuukautta, joten panna päättyy näillä näkymin marraskuussa. Kuopion ravit joutuvat tänä vuonna siis marraskuun lopun ja joulukuun raveja lukuunottamatta käyttämään kilpailuissa ulkopuolista ratamestaria. Illan raveissa - mahdollisesti jatkossakin - tuuraa Joensuun raviradan eläköitynyt ratamestari Seppo Tikka.

"Hippoksen valta ei ulotu muuhun kuin antamaan rangaistuksia kilpailuajalle", Hippoksen sääntövaliokunnan puheenjohtaja, siviilissäkin käräjätuomari, Ismo Kovanen toteaa.

"Muu työaika on tässä työnantajan Kuopion raviradan ja henkilön välinen asia."

Lain ja yleisen eurooppalaisen oikeuskäsityksenkin mukaan on hyvin tärkeä asia, että ihmisellä on oikeus harjoittaa ammattiaan. Kuopion raviradan puolesta tilanteesta kertoo toimitusjohtaja Marita Huttunen.

"Seppo Tikka on lupautunut ainakin toistaiseksi tuuraamaan Partasta kilpailuissa", Huttunen kertoo.

"Kaarlo hoitaa työnsä muina aikoina normaalisti."

Myrskyn silmässä tapauksessa oleva Kaarlo Partanen kommentoi myös itse tapahtunutta ja illan Kuopion radan kuntoakin.

"En aio valittaa tuomiosta, vaikka ilman muuta se tuntuu todella kovalta", Partanen huokaa.

"Hevonen oli toimimaton ja oli painetta saada se pois radalta, kilpailujen piti päästä jatkumaan. Käskin sitä kovasti, sen myönnän, mutta väitteet, että olisin lyönyt esimerkiksi mahan alle, eivät pidä paikkaansa. Sitä ei näy videokuvissa, enkä niin tosiaankaan tehnyt, mutta toimihenkilöstö näin väitti. Olisin toivonut heiltä apua hevosen pois radalta saamiseen, en tuomitsevaa toljottavaa silmää."

Millaisella radalla ajetaan illalla Sorsasalossa?

"Jää- tai lumipolanteisella radalla. Hyvällä talviradalla ainakin nyt aamupäivällä näyttäisi. Polanteen paksuus on 10 cm ja sitä on suojeltu raveja varten. Ennen ravien alkua se tampataan tasaiseksi. Yöllä oli 15 asteen pakkanen ja polanne kestää kyllä. Päiväksi luvattiin aurinkoa, mikä voisi huolettaa. Toistaiseksi on kuitenkin pilvistä, mikä auttaa tässä tapauksessa asiaa, polanne pitää. Illan ravien jälkeen polanne kaavitaan pois - huomiseksi on luvassa jo kuusi plusastetta. Seuraavissa raveissa viides huhtikuuta ajetaankin sitten jo ihan erilaisissa olosuhteissa."

