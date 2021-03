Kylmäverikauppa käy kuumana – Härmään valioaikainen nuori tamma Kleppe Spödå

Herman Tvedt

Sporttinen Kleppe Spödå saapuu Suomeen torstaina. Valioaikainen tamma on kisannut tällä kaudella kahdesti. Tuoreimmassa startissa tuli epäonnistuminen yskän vuoksi.

Antti Ala-Rantalan kokoama kimppa osti Norjasta omistukseensa 6-vuotiaan Bork Odinin tyttären Kleppe Spödån.

Liki 25 000 euroa tienannut tamma on kisannut urallaan 46 kertaa. Voittoja on lohjennut kuusi, kakkosia yhdeksän ja kolmosia viisi. Ennätyksensä 24,9aly Kleppe Spödå viiletti voittokisassaan Jarlsbergissä viime kesänä. Täyden matkan tamma on tikannut parhaimmillaan läpi lukemin 25,3.

Jo 3-vuotiaana tähtivauhtia painellut Kleppe Spödå on kilpaillut amatööritreenari Jonny Kongevoldin valmennuksessa.

Vain pari viikkoa sitten Ala-Rantala hommasi tallinsa vahvuuteen Norjan Tammakriterium-finalisti Suksess Tertan.

”Brand New Key loukkasi hankositeensä, ja ruuna lähti projektihevosta etsineelle Salojensaaren Aleksille. Brand New Keyllä on edessään pidempi toipilasloma. Viime aikoina on vastustanut näiden loukkaantumisten muodossa”, Antti Ala-Rantala huokaa.

”Brand New Keyn omistaneelle kimpalle etsittiin sitten uutta hevosta. Lämminverinenkin oli kiikarissa, mutta sen kanssa ei päästy etenemään kaupoissa. Raunion Tapani tarjosi Kleppe Spödåa jo aiemmin. Tamma myytiin sitten muualle, mutta se kauppa raukesi alv-asioiden vuoksi. Tapani soitti uudelleen viime lauantaina Kleppe Spödåsta, ja koetin sitten kysellä Länsimäen Juhalta, Koskisen Tiinalta ja pohjoisemmasta Jauholan Mikalta ja Luttusen Janitalta, että olisiko heillä kiinnostusta tammaa kohtaan.”

Kun ostajaehdokasta ei löytynyt, Ala-Rantala alkoi selvittää tarkemmin, minkälaisesta hevosesta Kleppe Spödåssa on kyse.

”Ihmettelin, kun se ei tuntunut kelpaavan kenellekään. Katselin sitten neljä-viisi tamman starttia. Se lähtee tosi lujaa ja on hyväravinen hevonen. Laitoin Brand New Keyn omistajaporukalle viestiä, että mitä jos vaihdettaisiin rotua? Kun asialle tuli riittävästi peukutusta, sanoin Tapanille, että minä otan tamman”, Ala-Rantala valaisee.

Hän näkee, että torstaina uuteen kotimaahansa saapuvalla Kleppe Spödålla on voittosummansa puolesta Suomessa tarjolla hyviä sarjoja.

”Minulla oli vastaavanrahainen Masun Vilke, joka meni täyttä volttia 26-27-vauhdilla. Tämä menee luultavasti haarukkaan 25-26, ja nuoressa hevosessa on kehityspotentiaalia, vaikka sillä suhteellisen paljon startteja onkin. Tamma on kestävä ja terve kilpailija. Viimeksi sillä oli tosin ollut yskää, ja sillä selittyy heikompi esitys.”

Ala-Rantalalla on tallissaan lämminverisiä, suomenhevosia ja nyt neljä kylmäveristä.

”Kyllähän sitä saa nettipalstoilta lukea olevansa suurinpiirtein maanpetturi, kun on kylmäverisiäkin listoilla. Ammattikunnan edustajista ei kuitenkaan yksikään ole tullut moittimaan, päinvastoin, he ovat olleet kiinnostuneita ja kyselleet, mistä kylmäverisiä saisi hankittua. Suhtautuminen on ollut sillä saralla positiivista. Se on niin, että vaikka radalla sattuisi mitä, niin tätä hommaa tosissaan tekevät ovat kuin yhtä perhettä. Aina annetaan apuja, jos joku sitä tarvitsee”, Ala-Rantala miettii.

”En tiedä, keneltä se on pois, jos lähdöissä on mukana kylmäverisiä. Päinvastoin, monesti nämä ovat sarjojen pelastajia, eikä lähtöjä saataisi kasaan ilman kylmäverisiä. Esimerkiksi Vermossa 13. maaliskuuta olisi 6 000 euron ykkösen lähtö jäänyt ilman Nylandia ajamatta. Mukaan ilmoitettiin viisi suomenhevosta, joista yksi jäi pois. Nyland sai palkintorahaa 1 800 euroa ja suomenhevosille jäi 10 200 euroa, joten eikö jakosuhteen pitäisi tyydyttää?”

”Ja tuovathan kylmäveriset väriä lähtöihin. Nylandkin on katoksilla pullisteleva musta, pieni ja karhia ori. Näkisin asiassa laajemmankin merkityksen. Jos Pohjoismaiden kesken käydään kauppaa ja tehdään yhteistyötä, niin saattavat ne sarjat tulevaisuudessa avautua Norjassa ja Ruotsissa suomenhevosillekin. Ei tämä yhteistyö ainakaan haittaa.”

Omasta konseptistaan Ala-Rantala toteaa, että hänen on tarjottava hevosenomistajilleen sitä, mitä he haluavat.

”Minun malli on etsiä valmiita starttihevosia. Niihin täyttyvät kimpat nopeasti. Totta kai on hyvä, että on jalostajia ja kasvattajia, mutta minulla tekisi tiukkaa saada varsan ympärille porukkaa kasaan. Kukin tekee tyylillään.”