Studiojuontaja Salminen hankki uuden kilpurin - ”Sille piti tulla lempinimeksi Günther, mutta kyllä se Nalle on”

Montéssa ja kärrylähdöissä menestynyt Daddy Boy on muuttanut Itä-Helsinkiin Salmisen pariskunnan hoiviin.

Melmas-tallin kolme muskettisoturia: etualalla Martti-poni, keskellä Luxorious Lord ja takana uusi tulokas Daddy Boy eli "Nalle".

Viime vuonna neljästi ykköseksi yltänyt ja yhteensä uransa aikana kymmenen kertaa voittanut Daddy Boy (Choco Chip Hanover – Special Kemp) muutti Marinka ja Jaakko Salmisen Östersundomin lähellä Itä-Helsingissä sijaitsevaan talliin keskiviikkona.

8-vuotiaan Daddy Boyn voittosumma on 26 198 euroa. Ruuna aloitti uransa Tom Erikssonin treenistä ja siirtyi jatkossa Nina Pettersson-Perklenin lisenssin alle. Viime ajat Daddy Boy on vaikuttanut Janita Antti-Roikon tallissa. Hänen käsissään Daddy Boy on kilpaillut usein montéssa ja menestynyt mukavasti.

Hevosalan monitoiminainen Marinka Salminen julkaisi ostoilmoituksen sosiaalisessa mediassa. Vastauksia tuli runsaasti.

”Siis yli kymmenen tarjousta, mikä oli tosi kiva. Aika paljon tuli suomalaisilta hevosihmisiltä vinkkejä, että Ruotsissa on myynnissä tällainen ja tällainen hevonen. Nyt kun liikkeellä on herpes-virusta, niin päädyttiin kotimaiseen vaihtoehtoon. Kun Daddy Boy tuli kohdalle, niin se oli siinä. Ei tarvinnut kuin hetken miettiä”, TotoTV:n studiolähetysten juontajanakin toimiva Marinka Salminen sanoo.

Tulokas on tehnyt vaikutuksen uuteen osaomistajaansa.

”Daddy Boy on tosi suloinen, ihana halinalle! Kun eilen nähtiin ruuna Vermossa ekaa kertaa, se tuli heti haistelemaan naamaa ja höplöttelemään. Sille piti tulla lempinimeksi Günther, mutta kyllä se Nalle on”, Salminen nauraa.

”Toivottavasti Daddy Boy ei ole radalla samanlainen halinalle. Sehän ei ole ollut kovin leijona taistelemaan, joskin on pystynyt voittamaan aikoinaan johtavan viereltäkin. Sillä pitää kaiken mennä nappiin, niin silloin tulee tulosta.”

Daddy Boyn omistajiin kuuluu Salmisen pariskunnan lisäksi Jaakon serkku, Kimmo Mäkipaaso.

”Hän on ollut aiemmin mukana Can't Buy Me Lovessa, ja nyt Kimmo tahtoi taas hevosenomistajaksi”, Salminen valaisee.

Viimeksi maanantaina kisannut Daddy Boy saa Salmisen mukaan levätä ja totutella uusiin kuvioihin ennen kuin ruuna ilmoitetaan starttiin.

”Ensisijaisesti tähdätään kärrylähtöihin, mutta kyllä montéakin on tarkoitus mennä, kunhan vain sopivia sarjoja löytyy.”

Tallin lippulaiva Luxorious Lord oli keskiviikkona Vermon montéssa taustavoimilleen suuri pettymys. Yli 85 000 euroa ansainnut ruuna menee tutkimuksiin.

”En tiedä, mikä siinä oli. Veto oli jo lämmityksessä pois”, kuittaa Salminen ja jatkaa pilkettä silmissään:

”Ruunalla on ollut 4-vuotias tarhakaveri, jota se on kiusannut. Kaveri lähti pois, ja ”Lore” masentui. Ehkä sen henkinen kantti romahti samalla. Nyt on onneksi uusi kaveri.”

Lue myös: Marinka Salminen palasi ”kotiin” Itä-Helsinkiin