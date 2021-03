Vermo: "Illan siirrettyjen ravien henkilökunta saatiin kasaan alle vartissa"

Anu Leppänen

Jokimaa? Vermossa ajetaan tänään torstaina Jokimaan ravit, koska rataolosuhteet eivät antaneet Lahdessa myöten.

Kuinka ongelmallista siirtäminen lopulta on ja mitä se maksaa esimerkiksi kilpailupäivän menettäneelle radalle? Jokimaan ravien siirto torstaiksi Vermoon sujui tällä kerralla ainakin ulospäin varsin kitkatta, vaikka ratkaisua venytettiin. Vielä keskiviikkoaamuna oli toiveita, että Jokimaalla voitaisiin kilpailla. Vermolla on rutiinia ja organisaation laajuutta saada siirretyt ravit eli lähinnä sen henkilökunta "kasaan" lyhyellä varoitusajalla. Keskiviikkoiltapäivällä päätettiin siirtää, eikä mennyt kauaa, kun Vermolla oli henkilökunta valmiina uusiin raveihin jo torstaina.

"Ei siinä mennyt varttiakaan, ehkä kymmenen minuuttia", kertoo Vermon kilpailukoordinaattori Jarkko Korhonen.

"Tiistaina saimme jo vähän ennakkovaroitusta asiasta, mikä oli plussaa. Näistä siirroista on karttunut jonkin verran kokemustakin viime vuosilta. Korona-aikakin helpottaa siinä mielessä, ettei tarvitse huolehtia esimerkiksi ravintoloista niin paljoa, eikä totomyynnistä tai järjestysmiehistä koko leveydeltä. Meillä on whatsupp-ryhmä toimihenkilöille, ja tosi nopeasti porukka siis oli kasassa torstaita varten."

Korhosella on Vermon toimistossa juuri nyt tavallista isompi vastuu, kun kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi on ollut opintovapaalla ja on sitä ensi tiistaihin asti.

"Toimihenkilöt kannattaa ilman muuta ottaa siltä radalta, jolla kilpaa ajetaan. Porukan tulosta esimerkiksi Lahdesta syntyisi kuluja ja vaivaa. Tilat, laitteet ja olosuhteet ovat kotiradan henkilöstölle automaattisesti tuttuja eli kilpailevan radan vakioporukalla kannattaa mennä, ja näin on tehtykin. Hippos muutti perusmatkat lähdöissä 20 metriä lyhemmiksi, sen suurempaa muutosta itse kilpailuihin ei tarvinnut tehdä."

"Toisaalta korona aiheuttaa myös lisäpainetta, kun tilat pitää siivota tavallista kiireemmin. Dopingtalli, katokset ja vierastallit sekä muut tilat siivotaan ja desinfioidaan aina muutenkin ravien jälkeen, mutta nyt aikaikkuna on ehkä tavallista pienempi. Kaiken puhdistuksen pitää olla valmista tuomaritornissa ja tallialueella puoleenpäivään mennessä, kun illalla on uudet ravit."

Mikä on tällaisten ravien kulu- ja tulorakenne?

"Jokimaa maksaa palkinot ja saa tuet", Vermon toimitusjohtaja Heikki Häyhä kertoo.

"Me laskutamme Jokimaalta sitten henkilöstöstämme aiheutuneet kulut. Täytyy kyllä kiittää Vermo-henkeä. Meidän porukka venyy upeasti. Toki henkilöstöä on vähemmän kun on korona, mutta paljon porukkaa tarvitaan kuitenkin. Täysin ilman järjestysmiehiäkään ei mennä ja kaikki joutuvat venymään, mutta se tuntuu meiltä onnistuvan."

Miten homma meni ratamestarin näkökulmasta, pääratamestari Juha Keskimaunu?

"Alkuviikosta oli jo vähän keskustelua, että tämä on uhkana, mutta tiistain-keskiviikon välillä eläteltiin vielä toivoa. Keskiviikkoiltapäivä toi lopullisen vastauksen. Torstai-illasta tulee meille nyt työaikaa, mutta muuten ero ei ole hirveän iso. Ratamestarina normaalitorstaina avaisin rataa pehmeämmäksi, jolloin pinta kuivaisikin nopeammin."

"Voi olla että meidän aika runsaat hiittaajat tähän aikaan vuodesta ovat vain tyytyväisiä, ainakin ne joilla on kilpakärryt perässä. Päivän rata on ihan normaalissa treenikäytössä, eikä se haittaa yhtään, mieluummin päinvastoin. Näin keväästä kaviouran kosteus vielä vaihtelee aika paljon eri osissa rataa. Hiittaajista näkee, millaisia kavionjälkiä radalle tulee. Nyt pidetään rataa tiiviinä kohti illan ajoja, ja se on jo taas ehkä pykälän kesäisempi kuin eilen Vermon raveissa."