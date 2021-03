Jenkkikärrykielto vai ei, ruotsalaiset pohtivat - kysyimme Korven kahden sukupolven mielipiteen

Ville Toivonen

Jenkkikärryt vai ei? Pekka Korpi vastaa, kuten tekee tässä artikkelissa hänen poikansa Janne Korpi myös.

Samoin kysyimme Korvilta heidän menestymismahdollisuuksistaan lauantain kovissa raveissa Teivossa ja Solvallassa. Erityisesti kiinnostavat Reima Kuislan omistamat hevoset: uusi kultadivisioonaheppa Evaluate Teivossa ja 75-finalisti Mandela Zon Solvallassa.

Ruotsissa ollaan nyt huolissaan siitä, ettei heidän raviurheilunsa tuota enää "aikuisia" huippuhevosia. On tutkittu kengittä ajamista ja kun tilastot eivät tue sen haitallista vaikutusta, katseet ovat kääntyneet jenkkikärryihin. Moni ruotsalainen huippuvalmentaja on kääntynyt niitä vastaan, mm. Robert Bergh, Lutfi Kolgjini ja Björn Goop ovat ilmaisseet olevansa niiden osittaisen tai kokonaan kieltämisen kannalla.

Pääset tästä Expressinin artikkeliin, jossa ruotsalaiset alan huiput pohtivat jenkkikärryjen asemaa.

Perusteina jenkkikärryjen luvallisuuden kyseenalaistamiseen ovat mm. turvallisuusriski lähdöissä, kärryjen kapeus, joka aiheuttaa sen, että juostava matka voi olla lyhyempi verrattuna muihin (!) ja hevosten tuntemukset. Osa on sitä mieltä, että ne pitäisi kieltää volttilähdöissä, joissa kapeamman kärryn riski keikahtaa on isompi. Kapeammat kärryt voivat perustelujen mukaan myös aiheuttaa klaustrofobisemman tunteen hevoselle ja saada aikaan ahdistusta ja pakottaa ne juoksemaan kovempaa. Kysyimme Pekka Korvelta ja pojaltaan Janne Korvelta mielipidettä asiasta.

"En oikein näe, että kärryillä olisi noin iso vaikutus", aloittaa Pekka Korpi.

"Enemmän ajattelen, että aikuisten tähtien puutteeseen vaikuttaa jalostus ja vauhdin kasvaminen yleensä. Lisäksi vaikuttaa kilpailujärjestelmä, jossa yhä nuoremmille hevosille on Euroopassakin yhä isompia palkintoja. Amerikassahan näin on ollut aina."

"Se ei ole pelkästään huono asia, että hevoset tulevat valmennukseen yhä nuorempina ja alkavat myös tienata aikaisemmin. Mutta ihmisethän sen ratkaisevat, kuinka paljon niiltä vaaditaan ja millaisessa varustuksessa mennään. Minusta kengitys on rakaisevampi tekijä kuin kärryt hevosen terveyden kannalta. Joillekin hevosille kenkien riisuminen on ok, mutta hevosissa on niin valtavasti rakenteellisia eroja, että valmentajan vastuu on iso. Pitää ymmärtää, voiko ja kannattaako niitä kenkiä riisua vai ei?"

Entä nuori polvi Korven perheessä, mitä mieltä on Janne Korpi Ruotsista?

"En ole jenkkikärryistä kumpaakaan mieltä. Pitäisi tutkia asiaa, ennen kuin hutkia. Jos hommaa tutkitaan tieteellisesti ja sitten päätetään sen perusteella, että ne kielletään niin sitten kielletään. Ennen sitä en osaa sanoa. Minulla ei ole tarpeeksi tietoa asiasta. Pääasia, että säännöt ovat kaikille samat. Jos päätetään muuttaa sääntöjä kärryjen suhteen, niin sitten mennään niillä uusilla säännöillä."

Pärjäätkö Pekka lauantaina Teivon 75:ssä?

"Kyllä se voi tiukassa olla. Evaluate (T75-6) tuntuu tosi mukavalta, mutta muutoksia on paljon, paikka, systeemi ja ruokinta. Vaikea sanoa mitä ne vaikuttavat. Joka tapauksessa Teivaisen ajokkia (Le Gros Bill) on vaikea voittaa, ja koitan varmaan sen perästä. Katsotaan sitten mihin se johtaa? En ole miettinyt vielä kärryjä. Pitää vissin kuulostella vielä sitä Ruotsin keskustelua ja miettiä, mikä kannattaa?!"

"Muista lähinnä Fullhand Comery (T75-2) on mielenkiintoinen nyt vihdoin hyvältä paikalta, mutta siinäkin on ehkä yksi liian kova vastus."

Entä Janne, kuinka Mandela Zonin käy (ja muiden ajokkien) Solvallassa?

"Mandela (T75-3) on ollut hyvä ja tuntuu hyvältä. Viimeksi jäi voimia varastoon, ja nyt yritetään uudestaan. En usko, että saan omin voimin keulaa Zeolitiltä, mutta koitetaan pärjätä kuitenkin. Nyt koitetaan meiltä ainakin ensimmäistä kertaa jenkkikärryllä. Ori lienee lauantain paras saumani (Solvallassa starttaavat Jannen ohjastamana myös Riina Rekilän kaksi valmennettavaa Finland, T4-1 ja Silverado Wania, T4-2), vaikka Silveradolla riisutaan kengät ensimmäistä kertaa. Kuitenkin Mandelankin lähtö on tosi kova, ja ei sitä kisaa kyllä johtavan rinnalta voiteta."

Teivon T75-kierros menee kiinni kello 15 - Solvallan finaalikierros 17.20. Molempia voi seurata esimerkiksi TotoTV:ltä.