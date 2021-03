Terhi Piispa-Helisten

Peanuts kilpailee vielä Vermossa keskiviikkona ennen Seinäjokea.

Seinäjoen ravirata kertoi Facebook-sivullaan sunnuntaina, että Peanuts sai kutsun Seinäjoki Raceen. 6-vuotias tamma on neljäs kisaan kutsuttu hevonen.

Talli Tenavien omistama ja Anne Kankaan valmentama Peanuts on kuulunut koko kilpauransa ikäluokkansa kärkinimiin. Rahallisesti arvokkain saavutus toistaiseksi on Derbyn kolmas sija. Suurimpia voittoja ovat Arvid Åvallin tammaderby ja 4-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu. Kolmea ensimmäistä starttia lukuun ottamatta kuskinpukilla on aina ollut kilpailuissa Jukka Torvinen.

Seinäjoki Race ajetaan 17. huhtikuuta 2 100 metrin ryhmäajona. Ykköspalkinto on 70 000 euroa.

Kisaan kutsutaan yhteensä 10 hevosta. Kutsun ovat tähän mennessä saaneet Selmer I.H., Le Gros Bill, Grainfield Aiden ja Peanuts.