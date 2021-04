MT Ravinetin 4x3 kovaa Seinäjoelle

Antti Savolainen

Seinäjoki Race on lähtöauton takana lauantaina kello 16.40.

Riku Niittynen

1. Urheilu

Päälähdön ulkomaalaiset ja Ruotsi-Italia-ottelu: Heavy Sound ja Vernissage Grif tulevat mittelemään voimia suuren maailman tyyliin. Nappaako kolmas eli tässä tapauksessa luultavimmin Dear Friend karkin lopussa?

2. Onnistuminen

Pohjanmaan veri ei vapise: Seinäjoki onnistuu vuodesta toiseen (melkein – koronakeväänä 2020 ei ajettu) keräämään paikalle kovat hevoset, vaikka paikka kalenterissa on haastavan aikaisin ja puristus suurempien toimijoiden välissä tiukkaa.

3. Nuori lahjakkuus

Consalvo: nelivuotiaaksi tullut lupaus aloittaa kautensa Kasvattajakruunun alkukilpailussa (T75-4). Se näyttää tulevalta huippuhevoselta – tuleeko siitä sellainen?

Kaijaleena Runsten

1. Seinäjoen ravikeskus

Vuosittaisista suurkilpailuista ensimmäinen Seinäjoki Race peruttiin viime vuonna, koska se osui kevään koronataukoon. Seinäjoki on muutenkin koronan keskiössä, koska toistamiseen eletään epävarmuudessa siitä, voidaanko Kuninkuusravit järjestää ja jos voidaan, missä laajuudessa. Aplodit siis jo tässä vaiheessa, että Seinäjoki Race saadaan nyt vietyä läpi näinkin laadukkaalla osallistujakaartilla.

Lähtö 8 / 16 Don Williams

Viime kauden suurten ravielämysten tuottajiin kuuluva Don Williams ei ole alkuvuoden starteissa vielä häikäissyt. Nähdäänkö tuttu kylmäävä ilmestys nyt volttina ajettavassa Etain Royal Stayerissa? Tasaisen kova seura tarjoaa ruunalle ja sen ohjastaja Don Moilaselle kunnon vastuksen.

Lähtö 10 / 13 Hetviina

Ennen päälähtöä käännetään katseet kohti kuningatarkisaa. Hetviina näyttäisi hallitsevan tämänkin kauden alkua, vaikka saa nyt vastaansa kunnon porukan viime kesän kuningatarkandidaatteja. Sävel-Taika tekee paluun talvitauolta ja kiinnostava lisä ovat paalulta lähtevät kaksi lahjakasta, suomensiskoihinsa verrattuina nuorta norjatarta Holter Oda ja Kleppe Spödå.

Toni Sarkama

1. Heavy Sound vastaan Vernissage Grif

Seinäjoki Race käynnistää Pohjoismaan kansainvälisen suurkilpailukarusellin. Lähtö pitää tänä vuonna sisällään hieman useamman kerroksen väkeä, sillä poikkeusvuonna kansainvälisen lähdön rakentaminen ei ole helpoimmasta päästä. Lähdön voitosta tullaan silti näkemään huima taisto tänäkin vuonna, joskin suurella todennäköisyydellä valitettavasti vain ulkomaalaisten kesken.

Lähtö tarjoilee parhaita palojaan jo heti lähtökiihdytyksessä. Ruotsin Heavy Sound koittaa puolustaa sisältä johtopaikan ulkoa avaavaa Dear Friendiä vastaan. Vaikka ruuna keulapaikan puolustaisi, ei lähtö ole silti taputeltu, siitä pitää huolen Italian hurja Vernissage Grif, joka ilmestynee varhain johtavan rinnalle.

2. Etain Royal Stayerin voittaja Harper Hanoveriin

Ravipäivän toinen herkkupala nähdään Toto75-pelin kolmannessa kohteessa. Hieno kolmen kilometrin taisto tasoitusajona, missä lähtee hevosia matkaan kolmelta eri paalulta. Huikean kausiavauksen Ylivieskassa tehnyt Main Stage koittaa pinkoa karkuun Arctic Loverin ja Don Williamsin johdolla kiriviä kovia takamatkalaisia.

Voittaja kuittaa komean 10 000 euron ykköspalkinnon lisäksi osallistumisoikeuden Solvallan Elitloppet-viikonlopun himoittuun Harper Hanoverin lähtöön, missä voittajaa odottaa miljoonan kruunun ykköspalkinto sekä runsas määrä mainetta ja kunniaa.

3. Hetviina katsastaa kuningatarareenan

Alkukauden hienoilla otteilla aloittanut Hetviina on saamassa viimevuotiseen tapaan kuningatarkilpailun suosikinviittaa ylleen, sen verran loistava tamma on kahdessa edellisessä voittojuoksussaan ollut. Vastassa on myös monta haastajaa, jotka mielivät mukaan kuningatarkilpailuun. Poikkeusolojen takia Seinäjoella järjestetään toistamiseen Kuninkuusravit.

Antti Savolainen

1. Seinäjoki Race

Päälähdön urheilullinen taso on parasta mahdollista, mitä Suomessa on näinä aikoina mahdollista järjestää. Koronan ja hevosten EHV-1-herpesviruksen luoma varjo peittää hevosurheilevaa Eurooppaa, mutta Seinäjoella paistaa aurinko. Urheilullista tasoa riittää myös muissa lähdöissä.

Kaikesta vastuksesta ja epäonnesta huolimatta järjestäjät voivat taputtaa itseään kevyesti olkapäälle viimeistään lauantai-iltana.

2. Heavy Sound

Todella hieno kilpahevonen sattui syntymään samaan ikäluokkaan poikkeusyksilö Readly Expressin kanssa. Siitä ja parista loukkaantumisesta huolimatta menestystä on kertynyt yllin kyllin varsavuosista lähtien. Heavy Sound on tehnyt aina parhaansa, välillä ylivoimaa vastaan. Tämä jos mikä on "Hedershäst" eli vapaasti suomennettuna kunniahevonen.

3. Peanuts

Seinäjoki Racen juoksunkulkua spekuloidessa tuntuu selkeältä, että lähdössä riittää kovaa vauhtia alusta loppuun. Armoa ei anneta eikä pyydetä. Yleisin ennuste lienee Heavy Sound keulassa, Dear Friend johtavan takana tai toisessa ulkoparissa ja Vernissage Grif lyömässä tahtia johtavan rinnalla.

Jos Ruotsin ja Italian edustajat ajavat kilpaa niin paljon kuin peli vetää, takarivistä starttaava Peanuts voi hyvinkin olla paras suomalainen ja yllättävän korkealla lopputuloksissa.