Next Direction Finlandia-ajoon ja Dorgos De Guez Elitloppettiin – videoilla vauhtia

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Next Direction voitti Helsinki-ajon ja varmisti paikan Finlandia-ajoon.

Illan Helsinki-ajossa kisattiin etenkin suorasta paikasta Finlandia-ajoon, joka oli luvassa voittajalle. Next Direction palasi varsin valmiissa kunnossa puolen vuoden kilpailutauolta. 8-vuotias ruuna rykäisi Helsinki-ajossa 1 620 metrin ryhmän keulapaikalta kilometriaikaan 10,7 ja varmisti kutsun.

Tiukimmille ruuna joutui lähtökiihdytyksessä, ja ohjastaja Iikka Nurmonen nykäisi korvatupot jo siinä vaiheessa.

Next Directionin vahdikkaan tauoltapaluun voi katsoa täältä

Next Directionin omistaa Team Look The Winners. Sitä valmentaa Timo Hulkkonen ja kasvattaja on Jalohepo Oy.

Finlandia-ajoon on nyt virallisesti kutsuttu seitsemän hevosta. Vermon kilpailupäällikkö Miika Lähdeniemi kertoi MT Ravinetille keskiviikkoiltana, että loput kolme kutsua esitetään lähipäivinä. Kisa juostaan sunnuntaina 9. toukokuuta.

"Ehdolla on puolen tusinaa erittäin varteenotettavaa hevosta. Niihin kaikkiin liittyy vielä epävarmuustekijöitä, joita parhaillaan selvitellään."

Finlandia-ajoon 2021 kutsutut hevoset tähän asti:

Le Gros Bill – Suomi

Dear Friend – Ruotsi

Ubertino Grif – Suomi

Hickothepooh – Norja

Grainfield Aiden – Suomi

Milliondollarrhyme – Ruotsi

Next Direction – Suomi

Elitloppet-kutsun sai puolestaan 8-vuotias ranskalaisruuna Dorgos De Guez. 10,9-aikaisen ja lähes 970 000 euroa voittaneen hevosen omistaa ja on kasvattanut Ecurie Vautors. Sitä valmentaa Jean-Michel Bazire. Hevonen on voittanut uransa 66 startista 31.

Bazire tuskin tulee edelleenkään ajamaan kilpaa Ruotsissa, joten yksi vaihtoehto rattaille voi olla legendaarinen Jos Verbeeck.

Solvallan urheilupomo Anders Malmrot kommentoi Elitloppetin sivulla tuoreinta kutsua näin:

"Tuntuu hyvältä saada kutsua Baziren hevonen mukaan. Hevosella on kova kapasiteetti ja on mielenkiintoista nähdä se tämänvuotisessa koitoksessa."

Dorgos De Guezin tuoreimman startin ja voiton voi katsoa täältä

Elitloppettiin on kutsuttu viisi hevosta: Ecurie D., Don Fanucci Zet, Vivid Wise As, Aetos Kronos ja Dorgos De Guez.

Elitloppet juostaan Tukholman kupeessa Solvallassa 30. toukokuuta.