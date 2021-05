Fredrik B Larsson: "Milliondollarrhyme on parempi kuin koskaan"

Antti Savolainen

Finlandia-ajon 2021 suurin suosikki? Milliondollarrhyme ja Fredrik B. Larsson kotiradallaan Solvallassa valmistautumassa Elitloppetiin 2019.

Kahdesti perättäin Elitloppetissa neljänneksi sijoittunut Milliondollarhyme (Ready Cash) on nyt seitsemänvuotiaana ehkä parempi kuin koskaan. Ruuna on ollut kauden kahdessa ensimmäisessä startissaan todella herkullisen näköinen. Elitloppet siintää jokaisen pohjosimaisen ravivalmentajan silmissä, mutta erityisesti se vilisee nyt Fredrik B Larssonin ajatuksissa. Ensin Milliondollarrhyme on kuitenkin suosikki hakemaan Vermosta sunnuntain Finlandia-ajosta 110000 euron ykköspalkinnon.

"Olen ottanut Milliondollarrhymellä tarkoituksella aika rauhassa alkumatkan, vaikka toki kovia kisoja on tullut myös ja treenattukin on", Larsson kertoo.

"Olen kuitenkin antanut sen kasvaa jokseenkin rauhassa isoon kroppaansa, ja nyt seitsemänvuotiaana tuntuu, että paras on vasta tulossa. Se on ollut äärimmäisen herkkä kauden kahdessa ensimmäisessä startissa, ja todellinen huippuvire kuplii nyt siellä kropassa tuloillaan."

Olet käynyt Suomessa ennenkin, tuletko nyt elämäsi hevosella?

"Olen ollut monella hyvällä Suomessakin, mutta kilpailen nyt ensimmäistä kertaa Vermossa. Monella muulla radalla olen ajanut jo teidän maassannekin. Reven d'Amour voitti Mikkelissä, Giant Superman ja Caballion ovat olleet myös ihan huippuhevosia, mutta kyllä, kyllä tämä on paras. Tämä on paras paketti kertakaikkiaan. Nyt kun se on ollut auton takana niin lunki, sillä on voinut ladata alkuun, ja se on lähtenyt kuin lintu auton takaa. Tuntuu, että juuri nyt sillä on kaikki ominaisuudet huipulle."

Tehän voitatte siinä tapauksessa Finlandia-ajon?

"En väitä sitä. Lähtö on tosi kova ja tasainen ja siinä on myös kovia avaajia eturivissä. Lataamme kyllä alkuun ja ajamme keulassa, jos sinne päästään, mutta en halua lukita mitään vaihtoehtoa. Minulle riittäisi kun olisimme kolme sakissakin ja Milliondollarrhyme suorittaisi hyvin. Toki voitosta ajetaan tosissaan. Kuitenkin uskon että meillä on hyvä sauma päästä Elitloppetiin, vaikkemme voittaisikaan. Ruuna on jo näytänyt mm. kaksi kertaa, että se on vielä parempi toisessa hiitissä, vaikka Ready Cash -hevosista väitetään, etteivät menisi kahta kisaa samana päivänä. Joten kyllä minä Elitloppetia ajattelen, mutta ei se ole maailman ainoa hyvä kisa silti Milliondollarrhymellekään."

"Ajamme nyt kengät jalassa ja tavallisilla kärryillä, kuten yleensä. Milliondollarhymellä kenkien riisuminen tuo pikkulisän, mutta sillä on vähän arat kaviot, ja tuota pitää nyt säästää myöhemmäksi."

Mitä Larssonin talliin ja elämään kuuluu muuten?

"Hyvää. Talli on minulle sopiva, reilu 20 hevosta pysyy hyvin hanskassani. Joukossa on lupaavia varsoja, ja esimerkiksi perjantain Solvallan lounasraveissa luulen, että nelivuotias tamma Livnletdiefor'em (The Bank) on liki voittaa lähdön kuusi (T65-5). Kuitenkin Milliondollarrhyme on se johon kohdistuu isoimmat odotukset, tietenkin."