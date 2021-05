Venerdi muutti Pihtiputaalta Kittilään, Zogo Match Kittilästä Pihtiputaalle

Elina Paavola

Venerdi kiri juhannuksena PowerParkissa Jutta Ihalaisen ohjastamana komeaan Toto75-voittoon. Jatkossa ruuna värittää pohjoisemman Suomen yläsarjoja.

11,6-aikainen ja yli 62 000 euroa ansainnut Solvallan valloittaja ja Suomen Toto75-sankari Venerdi on muuttanut osaomistajansa Jouko Kankaan talliin Kittilään. 7-vuotias italialaisruuna oli jo talven Kankaan luona lumileirillä. Suomen uransa ajan Venerdi on starttaillut Antti Ojanperän treenistä käsin, mutta jatkossa ruuna kisaa Kankaan lisenssin alla.

”Venerdi juoksi keväällä kolme starttia Antilta, ja oli Kaustisen Toto75-lähdössä hirmuisen Just a Flirtin takaa jo ihan hyvä kolmas. Ruunalle tuli pikkuinen verenpurkauma, ja se palasi nyt tänne takaisin. Tarkoitus on, että Venerdi pysyy meillä pidempään”, Jouko Kangas kommentoi.

”Aletaan laskea kilpaa. Meinasin jo laittaa ruunan ensi maanantaina Ouluun listoille, mutta laitellaan hevosta ensin. Venerdi riittää kykyjensä puolesta pohjoisen avoimissa lähdöissä. Talvi treenattiin Ypäjä Hereiamin kanssa, eikä se kestänyt yhtään Venerdin kyydissä.”

Kangas on kuntouttanut hankosidevammaa potenutta vuoden 2018 Oulu Express-kakkosta ja Kolmivuotispokaalin voittajaa Zogo Matchiä. Projekti on edennyt sille mallille, että viimeksi loppukaudesta 2019 kisannut 6-vuotias ruuna on palannut Pihtiputaalle Ojanperän valmennukseen valmistautumaan radoille paluuseen.

22 kertaa urallaan kilpaillut ja kuudesti voittanut Zola Bokon poika Zogo Match oli Derby-karsinnassa kolmas, ja ruuna putosi täpärästi finaalista. Derbyn lohdutuslähdössä Zogo Match oli myös kolmas, ja ruuna noteerasi kyseisessä kisassa ennätyksensä 12,8ake.

”Zogo Match lähti maanantaina Antille, ja voi olla, että hän ilmoittaa ruunan heti ensi viikolle koelähtöön. Zogo Match on oikeasti luokkahevonen, ja uskon, että se tekee vielä paluun. Sen kapasiteetti on vaikkapa Venerdiin verrattuna ihan ylivoimainen. Zogo Matchiä voi alkaa ilmoitella heti lauantailähtöihin, jos vain mitään harmia ei satu”, sanoo Kangas 45 290 euroa ansainneesta Simo Mehtosen omistamasta ravurista.

”Kittilän shamaani” Kangas täyttää kesäkuun puolivälissä 70 vuotta. Korona on hellittänyt Kankaan kotikonnuilla otettaan, ja syntymäpäiväjuhlia voidaan suunnitella.

”Olen pitänyt 40-, 50-, 60- ja sitten eläkkeelle jäämisen kunniaksi 65-vuotisjuhlat. Sanoinkin, että täällä loppupäässä pitää alkaa juhlia viiden vuoden välein. Tarkoitus on laittaa pihalle teltat pystyyn, ja pyytää kotikylän väki paikalle. Luvat on viidenkymmenen ihmisen pitoihin. Parhaimmillaan on juhlittu yli sadan hengen voimin, mutta nyt on tällainen aika ja vähempikin väkimäärä riittää. Pääasia, että pääsee taas näkemään ihmisiä”, Kangas lausuu.