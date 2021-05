Jokimaan ratatalliin löytyi uusi vuokralainen - ”Joku voi olla pettynyt, kun ei tullut Heiskanen”

Ratsastuskoulu Amorette on Emp-Invest Oy:n omistaman, Jokimaan raviradalla sijaitsevan, tallin uusi vuokralainen.

Ratsastuskoulu Amorette Oy on vuokrannut Jokimaalla sijaitsevan Emp-Invest Oy:n omistaman tallin. Valtaosa tallin uusista asukkaista on ratsuja, mutta ravikulmaakin löytyy.

Viimeksi Christa Packalénin varsayksikkönä toimineeseen Emp-Invest Oy:n eli Elina Laakkosen omistamaan Jokimaan ratatalliin on löytynyt uusi vuokralainen. Jatkossa tallin täyttävät Ratsastuskoulu Amorette Oy:n hevoset.

”Meillä oli Jokimaalla aiemmin pihattotalli vuokralla, ihan tuossa parin sadan metrin päässä. Laakkosen Elinan kanssa päästiin näppärästi sopimukseen. Sopimus on mallia toistaiseksi. Elinan tallissa on 17 sisäkarsinaa ja kolme-neljä ulkokarsinaa. Talli ei tule täyteen, mutta tässä vaiheessa ei ole tarkoitus vuokrata karsinoita muille, ehkä korkeintaan lyhyeksi ajaksi”, sanoo Amorette Oy:n yrittäjä Mari Kalliokoski.

Hän jatkaa, että muuttoliike vanhasta tallista uuteen on jo käynnistynyt. Muutto on kokonaan tehty parin kuukauden päästä.

”Ratsastuskenttä on tähän jo rakenteilla, ja sen valmistuminen vie oman aikansa. Osa hevosista on tuotu jo uuteen talliin, niin ne saavat rauhassa tutustua paikkoihin”, Kalliokoski kertoo.

Laakkosen tallin vuokralaiseksi on ravipuolen kahvipöytäpuheissa soviteltu maineikkaita valmentajia, viimeisimpänä legendaarista Veijo Heiskasta. Huhut ovat kantautuneet myös Kalliokosken korviin.

”Joo, olen kuullut niistä. Joku voi olla pettynyt, kun ei tullut Heiskanen vaan ratsuyrittäjä. On meilläkin toki kosketuspintaa raviurheiluun. Minä olen viime aikoina innostunut raveista, kiitos Sari Väisäsen, joka ravipiireissä tunnetaan paremmin entisellä sukunimellään Uutinen. Minulla on hänen, hänen siskonsa ja meidän toimitusjohtajan Sanna Väisäsen sekä minun mieheni kanssa 3-vuotias lämminveriravuri. Lisäksi minulla ja miehelläni on yksivuotias suomenhevostamma Köppisestä”, Kalliokoski valaisee.

”Ostopäätös lämminverisestä tehtiin, yllätys yllätys, pikkujouluissa. Me kimppalaiset ollaan mukana iloisella mielellä ja vailla paineita. Jos varsasta ei tule ravuria, niin siitä tulee terapiahevonen. Se on luonteeltaan ihan mahtava.”

Kalliokoski kiittelee raviporukoita heidän antamastaan vastaanotosta.

”Muutama vuosi sitten muutettiin Jokimaalle, ja raviväellä on ollut meitä kohtaan valtavan hyvä asenne. Kun lasten ja erityislasten kanssa tuolla mennään, niin ravivalmentajat ottavat meidät hienosti huomioon ja muistavat aina moikata. Me totta kai koetetaan pysyä sitten hiittipäivinä pois jaloista pööpöilemästä. On ollut mukava tutustua ravi-ihmisiin.”

Ratsastuskoulu Amorette tekee yhteistyötä myös Jokimaan poniravikerhon kanssa.

”Meillä on yksi russponi ja useampi shettis, joilla on ravitaustaa. Kovasti jo viime vuonna suunnittelimme yhteistyötä Jokimaan kanssa, mutta – jokaisessa haastattelussa tulee korona mainita ainakin kerran – korona siirsi aikeita. Viime viikolla meillä oli sitten ensimmäinen poniravikerho, ja ryhmät on varattu läpi kesän täyteen”, Kalliokoski iloitsee.