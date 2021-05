Kuumeinen Click Bait joutuu jäämään pois Finlandia-ajosta

Terhi Piispa-Helisten

Ei tätä herraa Vermoon sunnuntaina sittenkään: Örjan Kihlströmin Finlandia-ajokki Click Bait jäi pois.

Stefan Melanderin valmentama Click Bait on kauden parhaalla tuloksella Euroopassa, 09,8, potentiaalinen Elitloppet-hevonen, mutta ori joutuu jäämään pois Vermon sunnuntain kansainvälisestä lähdöstä. Näin jää nähtäväksi, toteutuukoi suunnitelma Elitloppetistakaan? Ori oli saanut Vermoon pahan kasiradan, mutta nopeana avaajana se olisi voinut selvittää tuonkin karikon - mutta kuumetta ei.

Vermon tiedotteessa kerrotaan, että Melanderin ässällä oli keskiviikkoaamuna yli 40 astetta kuumetta, eli osallistuminen ei tule kyseeseen. Torstaina kuume oli laskenut 39:ään. Tämä tarkoittaa myös sitä, että Click Baitin ohjastajaksi värvätylle Örjan Kihlströmille pronssidivisioonaan ilmoitettu Anything For You saa ohjastajanvaihdoksen. Jälkimmäisen valmentaja on Risto Airaksinen. Anything For Youta ohjastaa Johan Untersteiner.

