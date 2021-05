"Kun teen jotain, niin haluan olla siinä mukana 110-prosenttisesti” – ratsuponien ja -hevosten kasvattaja innostui myös ravureista

Petteri Kivimäki

Helina Pohjola on kasvattanut yhteensä lähes 50 ponia ja hevosta. Kuvassa FWB-kasvatti Springhill Another Love.

”Muutimme tänne parikymmentä vuotta sitten Varkaudesta. Hevosia oli jo silloin, ja ensimmäinen oma kasvatti syntyi 2004. Ennen kokopäiväiseksi yrittäjäksi ryhtymistä olin melkein 20 vuotta McDonald´sissa ravintolapäällikkönä ja kehitin omaa hevostoimintaa samalla”, Helina Pohjola kertoo.

Yritystoiminnan piti olla riittävän suurta ennen kuin sen varaan pystyi laskemaan toimeentulon, Pohjola korostaa. Hän kasvattaa, kouluttaa, ratsuttaa ja myy FWB-ratsuja sekä B-sektion welshponeja. Hän myös kilpailee esteratsastuksessa.

Yhteensä hevosia ja poneja on syntynyt vuosien varrella viitisenkymmentä ja lisää on tulossa. Lähiviikkoina pitäisi syntyä kolme hevos- ja neljä ponivarsaa sekä muutama varsa asiakkaiden tammoille.

Pohjola myy kasvattejaan sekä varsoina että ratsutettuina nuorina hevosina. Hevoset opetetaan satulaan 3–4-vuotiaina ja ponit 4-vuotiaina. Puskaradio ja netti ovat parhaat myyntikanavat.

”Ponit pyrin myymään heti varsana, lukuun ottamatta jalostuskäyttöön jääviä. Hevosia jätän herkemmin itselle ja myyn niitä sitten ratsutettuna.”

”Pystyn itse kouluttamaan varsan kilpahevoseksi asti, joten mikään varsa ei ole pakkomyynnissä. Lupaavan yksilön voin myös jättää itselleni kilpahevoseksi, mutta kaikki hevoset ovat lähtökohtaisesti myynnissä.”

Korona-ajan vaikutus näkyy myös hevoskaupassa. Nyt kysytään eniten tavallisia mukavia perhehevosia ja ratsastuskouluhevosia.

”Meillä korona näkyy siten, että nuorten hevosten lisäksi varsat ovat menneet tavallista paremmin kaupaksi. Halutessaan varsan voi jättää meille kasvamaan. Otan myös asiakkaiden hevosia ratsutettavaksi ja myyntitoimeksiannoiksi sen, mitä vaan ehdin.”

Pohjolan varsat kasvavat laumoissa. Orit ja tammat ovat eri tiloilla käytännön syistä.

”Varsat saavat elää mahdollisimman paljon hevosen elämää laumassa ulkona. Ne saavat heinää vapaasti ja päivät kuluvat leikkien kaverien kanssa. Yöksi otan varsat talliin isoihin ryhmäkarsinoihin, ja kesät ne ovat laitumella. Laumassa varsat oppivat sosiaalisiksi ja niistä tulee hyväkäytöksisiä.”

Jalostustyön perustana ovat laadukkaat emätammat. Hevostammoja Pohjolalla on kaikkiaan viisi. Ponitammoja on hieman enemmän, mutta kaikkia ei edes yritetä tiineeksi samaan aikaan.

Pohjola voi myös varsottaa nuoren ponitamman ennen sen ratsuttamista. Hänen kasvattinsa tunnetaan Springhill-etuliitteestä.

Kantatammat on tuotu Hollannista ja Britanniasta. Hevosissa Zangersheideen kantakirjattu Conquita-W ja holsteiner Linn muodostavat kivijalan.

”Orivalinnoissa pyrin usein linjaamaan tunnettuihin, hyviin periyttäjäoreihin. Voin käyttää myös nuorta oria, jos sen takaa löytyy hyvä suku ja ominaisuuksia, joita haen. Olen käyttänyt paljon Zangersheiden oreja. Tuoresperma tulee Belgiasta lentorahtina Helsinkiin ja siitä edelleen Jyväskylään, josta käyn sen hakemassa. Tammat siemennetään tässä kotona.”

Poneissa kantatammat ovat Hilin Jini Me sekä ensimmäisenä ponitammana taloon tullut Jedidjan Abigail, joka tosin ei ole enää Pohjolan omistuksessa. Jalostuskäytössä olevia Welsh B -ponioreja on neljä, joista Vliedberg Farley ja Springhill Rhion on kantakirjattu I-palkinnolla. Lisäksi käytössä on Vliedberg’s Llewelyn Cledwyn ja Ysselvliedt’s Lord Byron.

Pohjola korostaa olevansa kiinnostunut kaikenlaisista hevosista ja hevosurheilun muodoista. Todisteena siitä hän hankki vuosi sitten lämminveriravuri Grove’s Kajsan. 4-vuotias tamma on ehtinyt kilpailla Pohjolan valmennuksesta 13 kertaa ja voittanutkin kertaalleen tänä vuonna.

Toistaiseksi ”Kaisaa” ovat ohjastaneet kilpailuissa ammattilaiset, mutta viime viikolla Pohjola hankki itselleen ravilähtöihin oikeuttavan C-ajoluvan. Tällä viikolla talliin tuli toiseksi kilpahevoseksi 14,3-aikainen Ceylon Dream.

”Ehdottomasti aion ajaa itse kilpaa, kun vain sopiva tilaisuus tulee. Kun teen jotain, niin haluan olla siinä mukana 110-prosenttisesti.”