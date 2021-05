Heiskasen ja Halmeen Elitloppet-viikonlopun hevonen on erilainen tarina

Anu Leppänen

"Se ei ole ollut ihan yksinkertaisin hevonen", Veijo Heiskanen kertoo sunnuntain miljoonafinaalissa starttaavan Lukaku Di Quattron vaiheista.

Lukaku Di Quattro (Explosive Matter) tuli Heiskaselle puolitoistavuotiaana huutokaupasta, ja hinta ei ollut "paha": 40000 kruunua. Hevosesta oli tiedossa, että se oli arka ja eläinlääkärintodistuksessakin oli paljon tekstiä.

"Tykkäsin suvusta, mutta ei se kenellekään muulle näköjään kelvannut", Heiskanen muistelee.

"Eläinlääkärikin oli löytänyt huomauttamista, mutta minä en ole ollut ikinä niin turhantarkka noista. Monissa on omat vikansa, mutta monenlaisilla jaloilla on silti juostu lujaakin. Marjaana Ala-Viuhkola tutki hevosen ja sanoi, ettei tarvitse olla huolissaan hevosen terveydestä."

"Arka se oli kuin mikä. Alkuunkin päästiin, mutta jossain vaiheessa se oli niin hankalan arka, että meinasin jo luovuttaa - vähän vaarallista alkoi olla. Tarjosin puolikasta parille suomalaiselle ihan tekijämiehelle ilmaiseksi, mutta ei kelvannut. Kellekään tavalliselle hevosenomistajalle ei käynyt mielessäkään tarjota, kun oli niin paljoin mutkia matkassa. Sitkeys tässä on vain palkittu. Ajettiin vain mm. sellaisen siivekkeen takana pitkään, että hevonen pysyi käsissä. Pikkuhiljaa se alkoi rauhoittua ja pelittää. Nyt se on jo melkein laiska menemään."

"Vauhtiakin on alkanut tulla koko ajan paremmin. Sitten en enää välillä muistanutkaan, että se oli maksettu mukaan Breeders Courseenkin. Karsintaan Åbyyn tuli sitten vain neljä hevosta, ja kaikki pääsivät finaaliin. Kolme meni ravia ja me olimme kolmansina. Yhtäkkiä hups ollaankin miljoonan kruunun palkinnosta ajamassa Elitloppet-viikonloppuna!"

"No, ei se varmaan tuota voita, mutta nyt riisutaan kengät ja avataan korvia vähän lisää. Se on mennyt ainakin tähän asti starteissa vain ravia, ja uskotaan ehjään suoritukseen ja 14-tulokseen. Ei sillä voiteta, mutta jos pääsisi sisäradalle ja saisi siitä hyvän rahasijan. Oli miten oli, onhan tämä aika erikoinen tarina."

Henna Halme ohjastaa sunnuntaina Lukaku Di Quattroa Solvallan T4-4:ssä kello 15.15 Suomen aikaa.

Heiskasen tallilla on startissa myös kolme kotiradalla Åbyssä torstai-iltana.

"Eniten uskon Saonoihin (T5-3). Se juoksee nyt omassa sarjassaan, kun on kohdannut tosi kovia edellisissään. Pitkä matka käy ja menestymisen pitäisi olla mahdollista. Lemieux Bokon (lähtö 9) pitäisi myös parantaa selvästi ja odotan sitäkin ainakin kolmen sakkiin. Oriin veriarvoissa on ollut paljon sanomista, ja nyt sen pitäisi olla enemmän kohdallaan. Kolmannella hepalla Zauberflötellä (T5-2) on jalka vähän paksuna, enkä ole varma osallistuuko se?"