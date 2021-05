"Sain valita ohjastettavan ja Aetos Kronoksella on minusta hieman paremmat mahdollisuudet" – 21-vuotiaasta Magnus A Djusesta voi tulla kaikkien aikojen nuorin Elitloppet-voittaja

Antti Savolainen

Magnus A Djuse tavoittelee sunnuntaina Elitloppet-voittoa Aetos Kronoksen rattailla.

Halmstadissa talliaan pitävä Jerry Riordan voitti vuonna 2018 Elitloppetin Ringostarr Trebin kanssa. Tulevana sunnuntaina Riordanilla on mukana kaksi valmennettavaa Elitloppettin karsinnoissa. Ensimmäisessä karsinnassa Riordanin tallista on mukana Aetos Kronos ja jälkimmäisessä Gareth Boko.

Tänä vuonna vasta 21 vuotta täyttävä Magnus A Djuse istahtaa Aetos Kronoksen rattaille. Nuoresta iästään huolimatta on hän jo ehtinyt voittaa yli 500 voittoa, ja tuntee Riordanin kaksikon hyvin.

"Aetos Kronos on kuulunut ikäluokkansa huippuihin koko uransa ajan. Mutta se on saanut vielä selvästi lisää kovuutta talven Ranskan starteistaan”, toteaa Djuse viisivuotiaan Aetos Kronoksen hienosta kehityskaaresta.

Karsinnan neljäs lähtörata on nuoren ohjastajan mieleen. Toiveissa on juoksu kärjen tuntumassa nopeiden avaajien pitäessä tempoa yllä. Vahva loppuveto sijoille kaksi–kolme karsinnassa olisi unelmaskenaario kaksikolle.

Djuse tuntee hyvin myös Riordanin toisen Elitloppet-hevosen. Hän on ohjastanut molemmat Gareth Bokon kilpailut Riordanin käsistä. Viime lauantain kilpailu Prins Danielin lähdössä päätyi voittoon ja Elitloppet-lippuun 1.09,6a tuloksella.

"Gareth Boko oli jo todella hyvä kauden avauksessaan Kalmarissa huhtikuun lopulla voittaessaan 1.09,9a tuloksella. Gävlen esitystä ei voi myöskään moittia."

Hänen verratessaan hevosten saumoja kallistuu vaakakuppi Aetos Kronoksen puolelle.

"Sain valita ohjastettavan ja Aetos Kronoksella on minusta hieman paremmat mahdollisuudet. Se on kuitenkin nuorempi ja menestysnälkäisempi. Mutta Jerry osaa laittaa hevoset kuntoon suuriin kisoihin, ja kyllä kummallakin on hyvät saumat finaaliin. Sehän on jo sitten uusi kilpailu."

Lähtölistojen mukaan kummallekaan Riordanin kaksikosta ei olla tekemässä kärry- tai balanssimuutoksia.

Gareth Bokon kuskiksi Riordan valitsi Magnuksen kaksi vuotta vanhemman isoveljen Mats E Djusen.

"Todella hienoa, että Jerry antaa meille nuorille ohjastajille mahdollisuuden Elitloppetissa. Ihan jokainen valmentaja ei olisi valinnut ohjastajia Riordanin tapaan."

Mikäli Magnus A Djuse voittaa Elitloppet-finaalin sunnuntaina, tulee hänestä kaikkien aikojen nuorin voittaja. Mutta sen suurempia paineita hän ei ota ennen ensimmäistä Elitloppetiaan.

"Ainakin vielä tuntuu melko rauhalliselle. Mutten kiistä, etteikö sunnuntai pyöri jo mielessä."

Daniel Redénillä on monta mielenkiintoista hevosta mukana Elitloppet-viikonlopun lähdöissä. MT Ravinetti ei ole tavoittanut häntä sitkeästä yrityksestä huolimatta puhelimeen, mutta hyvin ylläpidetyillä kotisivuillaan Redén kertoo seuraavaa Elitloppet-osallistujistaan Don Fanucci Zetistä sekä Heavy Soundista:

"Olin todella tyytyväinen Don Fanucci Zetin esitykseen viimeksi Umåkerissa. Hevonen tuntui maanantain harjoituksissa todella hyvälle. Tämän vuoden kaikissa starteissa etujaloissa olleet painoputsit (130 g) otamme pois. Se on ainoa varustemuutos ja teimme samoin viime vuoden tärkeimmissä starteissa. Uloin lähtöpaikka ei ole optimaalinen, mutta Färjestadissa pääsiäisenä ori teki hyvän esityksen johtavan rinnalta. Se on tällä hetkellä varmaan 20–30 metriä parempi kuin Färjestadissa. Jos selvitämme tiemme finaaliin, riisumme mahdollisesti kaikki kengät pois."

"Heavy Soundin kanssa on otettu rauhallisesti viimeisimmän startin jälkeen. Mutta maanantaina ajoimme reippaan harjoituksen, jossa ruuna tuntui todella hyvälle. Varustemuutoksia emme tee sunnuntaille. Heavy Sound vaikuttaa minusta etukäteisspekuloinneissa hieman unohdetulle”.