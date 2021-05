Timo Nurmos antaa Elitloppet-tipsit, muistelee ja kertoo Ruotsin ravien nykytilasta

Anu Leppänen

Timo Nurmos asian ytimessä: Elitloppet!

Timo Nurmos, 61, yksi Elitloppet-viikonlopun pääosan esittäjistä, oli enteellisesti paikalla Solvallassa jo vuonna -71, kun ranskalainen Tidalium Pelo vei Jean Maryn ohjastamana vei voiton. Paljon vettä on virrannut Solvallan alueen halkaisevassa Bällstajoessa sen jälkeen, ja torniolaislähtöisestä Nurmoksesta on tullut sillä välin yksi Solvallan ravien ikoneista, mikä asema näkyy viikonloppunakin.

Nurmoksen talli voi olla hyvinkin se, joka tekee isoimman tilin viikonlopun lähdöistä - toki muillakin on mahdollisuuksia. Saumat ovat joka tapauksessa hyvät sekä lauantain miljoonan kruunun ykköspalkinnon Harper Hanoverin lähdössä, että pyhänä pääkilpailussa taistelussa kolmesta miljoonasta ja ikuisesta kunniasta. Nurmos antaa tarkat analyysit kaikista viikonlopun valmennettavistaan jutun lopussa. Hän kertoo myös, miten korona-aika on vaikuttanut Ruotsin raviurheiluun.

"Elitloppet teki ison vaikutuksen nuoreen poikaan", Timo Nurmos aloittaa.

"Ruotsissa oli tietysti käyty jatkuvasti kaupassa ja sukuloimassa, Torniossa kun asuttiin. Tukholman reissu oli kuitenkin ensimmäinen 'oikea ulkomaanmatka'. Oltiin koko perhe isolla autolla liikkeellä. Edellisiltana käytiin Rättvikissä raveissa. Siellä valmentajauransa aloittanut Olle Goop jutteli meidän kanssamme ja haki mm. erikseen perheellemme vapaaliput Elitloppetiin. Se teki vaikutuksen ja olen muistuttanut häntä tästä myöhemmin."

"Voi olla että tuo reissu on vaikuttanut tulevaisuudenhaaveisiini paljonkin. En ollut siihen mennessä nähnyt ikinä niin paljon väkeä missään. En ollut käynyt jäähallissa enkä nähnyt muutenkaan mitään vastaavaa. Tämä reissu tulee nytkin ensimmäisenä mieleen sanasta Elitloppet, vaikka onhan siinä oltu mukana kilpailemassa itsekin."

Millaista Ruotsissa on ollut ja on ravivalmentajana?

"Ruotsi on hyvin samanlainen maa, kuin Suomi nykyään, mutta hyvin erilainenkin. Se on hyvin avoin maa, jonne minäkin olen saanut tulla harjoittamaan ammattiani ja saanut mahdollisuuden. Se ero on näkynyt tässä pandemiankin kanssa. Suomalaiset ovat edelleen herranpelkoisia: on laitettu rajoituksia ja selvitty terveinä. Ruotsissa on vapaampaa: kansalaiset saavat itse päättää asioita, ja se vapaus ei aina ole paras ratkaisu. Täällä annetaan kaikkien kukkien kukkia. Ruotsalaisille mukavuus on tärkeää. Jos he joutuisivat sotaan, he varmaan sanoisivat vihollisille, että viikonloppuna ei sitten sodita ja kahvitauot pitää olla. Maanantai-aamuna pidetään sitten palaveri, jossa suunnitellaan miten tätä sotaa oikein käydään. Kenelläkään ei saa olla kurjaa."

"Raviurheilu on pandemiasta vain noussut. Se on kohonnut uuteen arvoon, vaikka se oli hyvässä kurssissa tässä yhteiskunnassa jo aiemmin. On Propulsionia ja on ranskalaisten kanssa kulttuurieroja, mutta kokonaiskuva on positiivinen sittenkin. Lajilla menee hyvin täällä."

Entä Stall Nurmos? Miten sillä menee tänä viikonloppuna?

"Jännä nähdä. Paljon mielenkiintoisia hevosia on ainakin startissa. Parhaat saumat ovat lauantain Arquana AS (T75-1) ja Cab Lane (T75-3). Sunnuntaina mm. Elitloppet-hepallamme Seismic Wavella (T75-3) on myös mahdollisuuksia. Mutta myös muilla on hyviä onnistumisen paikkoja ja kykyjä."

"Samaritana (T4-3) on kova hevonen, ja se voi joko vaatia tämän startin ollakseen parhaimmillaan, tai onnistua heti. Luokkaa on ihan ikäluokan tammojen kärkeen asti, ja tällä hevosella voi onnistua vaikka johtavan rinnalta. Raya D.E. samassa lähdössä on myös vahva, mutta kehnolla paikalla. Ylivauhtisessa juoksussa sekin voi ehtiä, eli ei kannata ihan unohtaa Rayaakaan. Se on selvästi riviään parempi."

"Arquana AS voitti tosi voimissaan viimeksi, ja se on lähellä voittaa nämä hevoset. Kykyjä on ihan tammaeliittiin saakka - tykkään hevosesta kovasti. Cab Lane oli Kriteriuminsa suosikki, mutta se alkoi ontua autolähtöharjoituksessa ennen raveja. Löysin kaviopaiseen ja se pääsi kuin ihmeen kautta osallistumaan, mutta ei se parhaimmillaan ollut. Derbyssä se oli kipeä. Viime vuonna oriilla astutettiin ja se stressasi hevosta. Nyt se on löytänyt itsensä, avaa lujaa ja on liki johtaa koko matkan - oikein hyvä sauma."

"Hevin Boko (T75-6) on Ruotsin kovimpia tammoja, Ruotsin mestarikin. Se treenaa hyvin ja en olisi yllättynyt onnistumisesta heti tauolta, mutta jos mennään alle 10:n, voi olla että olisi tarvittu startti alle. Rata on nyt täydellinen Solvallassa viikon kovien sateiden jälkeen ja kovatkin tulokset ovat mahdollisia. Dixie Brick on kilpaillut, mutta sillä on hyvä paikka. Näillä on tasaveroiset saumat tässä. Juoksunkulku ratkaisee, enkä jättäisi tammojani pois peleistä."

"Boston Wise L. (T75-7, Harper Hanoverin lähtö) on mahdollinen onnistuja. Sillä oli kaviopaise haittana viime startissa. Se puhkesi vasta startin jälkeen, ja silti ori voitti. Se lähtee erittäin kovaa voltista ja on todennäköinen keula, ainakin aluksi. Ruuna tuntuukin nyt siltä, että se parantaa 20-30 metriä viime starttiin ja en lähde lyötynä matkaan, mutta 40 metrin pakilla on kovia ja pieni välipaalu ehkä helpottaa niiden ehtimistä?"

"Adam Orden (lauantai lähtö 12) parantaa nyt isoin harppauksin treeninkin perusteella ja on ihan mahdollinen tässä sarjassa. Se on nyt kasvanut isoon kroppaansa valmiiksi. Voi olla hyväkin sauma."

Miten käy Elitloppetissa?

"Odotukset ovat hyvät. Lähtö on tasainen, meillä on nopea hevonen hyvällä paikalla. En tiedä vielä, miten ruuna toimii toisessa hiitissä, mutta olen optimistisellä mielellä, ja karsinnassa nyt ainakin on hyvä sauma keulaan ja sitä kautta menestykseenkin. Siitä saisi hyvän paikan finaaliin, mikä jottei! Samoilla varusteilla, kengittä ja jenkkikärryillä sekä vetolapuilla jatketaan. Hevonen oli viime startissaan jo niin hyvä, että kunto on kyllä kohdillaan. Luulenpa, etten vaihtaisi hevosta tässä kisassa kenenkään kanssa."

Miksi kuskiksi valikoitui Claes Sjöström?

"Omistaja sponsoroi mm. Claesin uuden ajopuvun. Minäkin olen ajattanut hänellä hevosia varmaan 15, vuotta, ja hän on mielestäni aliarvostetuimpia kuskeja: tekee harvoin virheitä. Nyt hänellä olisi sauma nostaa profiiliaan uudelle tasolle, mutta tietenkään se ei ole yksin hänen käsissään. Hevonen ja muut valjakot ratkaisevat."

"Rihanna W.I. (sunnuntai T4-1) vaatisi tuuria tuolta ulkoa, mutta se voi parantaa nyt kengittä. Global Undecided (T4-2) parantaa varmasti kanssa paljon. Viimeksi oli painavat kengät, jotka nyt riisutaan. Kuitenkin ranskalaisilla on kova rutiini tästä lajista, ja niille on näissä vaikea pärjätä. Chiru (T4-3) on hyvä sauma, jos väylä aukeaa suljetulta paikalta. Hevonen on hyvä ja vahva."

"Marion Fouty Bon (T755) on hyvä tamma. Viimeksi sitäkin haittasi kaviopaise ja rata ei sopinut yhtää. Paikkakin oli huono. Tamma avaa lujaa, ja jos keulaan päästään, siitä voidaan koittaa ajaa. Odotan hyvää esitystä ja menestyskin on lähellä. Henry Flyer Sisu (T75-7) voisi olla vaikka kriteriumvoittaja. Se ei saanut laukan takia viimeksi kunnon starttia, ja sen se olisi tarvinnut ollakseen tähän valmis. Tähtäin onkin vasta syksyn Derbyssä, mutta hevonen on riittävä vaikka mihin, ja paikkakin on hyvä. Todennäköisesti se ei kuitenkaan ole valmis vielä voittamaan tällaista porukkaa ihan vielä."