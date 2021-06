Tiina Koskisen talliin kylmäverinen miljonääri – uudella hankinnalla Ruunakunkkarit kiikarissa

Elina Paavola

Tiina Koskisen talliin muuttaa kovan luokan kylmäverinen, kun U.R. Faxe saapuu viikonloppuna Lappajärvelle.

Kylmäveristen virta Suomeen on ollut kasvamaan päin viime aikoina. Uusin tulokas Suomen ykkössarjoihin on U.R.Faxe. Reilun miljoona kruunua urallaan tienannut ruuna on kilpaillut lähes koko uransa norjalaisen Öystein Tjomslandin valmennuksessa. Tosin ruuna on ollut pääosin Ruotsissa, sillä Tjomslandilla on ollut jo useamman vuoden filiaali Sundsvallissa.

"Mikael Mattfolk antoi vinkin tästä hevosesta. Diablo Sisun omistajaporukka etsi uutta kilpahevosta, ja kysyntä ja tarjonta kohtasivat sataprosenttisesti. Kylmäverisille on hyvin kysyntää Suomessa”, kertoo ruunan tuleva valmentaja Tiina Koskinen.

Viimeisimmän starttinsa U.R.Faxe teki toukokuun puolessa välissä Dannerossa. Viime vuonna kauden kuudestatoista startistaan ruuna oli kuusi kertaa totosijoilla ja juoksi ennätyksensä 1.22,3 voltista.

"Saamme ruunan kotia lauantaina Bodenista. En vielä uskalla sanoa tulevista kilpailuista, tutustutaan ruunaan ensin. Haaveena olisi päästä osallistumaan Ylivieskan Ruunaruhtinas-kisaan elokuun puolessa välissä”, kertoo Tiina.

Kylmäveristen kilpailumahdollisuudet ovat olleet tapetilla viime aikoina, ja Tiina on luonnollisesti kilpailuyhteistyön kannalla.

”Eihän tuon sarjan suomenhevoslähdöt tapaa olla täälläpäin täysiä. Toisaalta Pohjois-Ruotsinkin radat saisivat täydempiä lähtöjä, jos suomenhevoset pääsisivät kilpailemaan siellä. Kahden rodun välisen kilpailuyhteistyön laajentaminen ei vaikuta olevan helppo kysymys ratkaista”, toteaa Tiina kylmäverirotujen kilpailuvaihdosta.

U.R.Faxe matkaa Bodenista kotiin uuden tallikaverinsa Twinquitin kanssa. Puolet kauden kuudesta kilpailustaan voittanut ruuna starttaa lauantaina ennen V75-kohteita illan neljännessä lähdössä Mika Forssin ohjastamana.

"Juostava 2 640 metrin matka sopii ruunalle hyvin, sillä kaikki tämän vuoden voitot ovat tulleet kolmelta kierrokselta. Neljäs kerta peräkkäin, kun saatiin kolmosrata volttiin, joten on ainakin rutiinia voltata siltä radalta”, naurahtaa Tiina kolmatta perättäistä voittoaan tavoittelevasta Twinquitista.

"Onhan lähdössä jokunen kova vastustaja, mutta 50 000 kruunun ykköspalkintoa kannattaa lähteä vähän kauempaakin hakemaan sitä. Enkä luule ruunan olevan ihan ulkona tuossa lähdössä. Jatketaan samoilla varusteilla kuin aiemmin”.