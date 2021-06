Erkka V. Lehtolan - mainettaan kovemman ravimiehen - teesit kisakatsomoihin iltapäivälle: "Tehdään historiaa!"

Riku Niittynen

Nyt on EM-kisahuumaa, ja onhan Vermossa tänään myös ravitkin! Yllä tuoretta kuvaa Vermon kesäterassilta.

Erkka V. Lehtola, 49, oli mukana tärkeänä palasena mm. HJK:n 1998 Mestarien liigassa urotöihin yltäneessä joukkueessa. Hän on monipuolinen jalkapalloammattilainen, huippupelaaja, -valmentaja, kirjailija, kommentaattori ja analyytikko, kuten meneillään olevassa jalkapallon EM-lopputurnauksessakin on nähty ja kuultu. Kaiken tämän lisäksi hän on myös pesunkestävä ravimies.

Nyt kaiken kisakiireen ja -huuman keskellä Lehtola antaa teesit, millä silmällä iltapäivän Suomi-Venäjää (klo 16) kannattaa seurata vaikkapa Vermo Areenan kisakatsomossa. Otteluahan voi seurata Vermossa iltapäivällä jättiscreeniltä terassilla ja jatkaa sitten illan ravien seuraamista suorana jatkona. Lehtola paljastaa myös, minkä sortin ravimies hän oikeasti on.

"Ensinnäkin pitää ymmärtää, että tänään Huuhkajilla on taas kerran mahdollisuus tehdä historiaa suurkilpailujalkapallossa", Erkka V. Lehtola hehkuttaa.

"Jo tasapeli olisi melkoinen voitto, ja Venäjä on ehkä nyt niin epästabiilissa tilassa, että se tai vaikka voitto ovat mahdollisuuksien rajoissa. Toisaalta Venäjä voi olla ärsytetty ja ylivoimainen vastustaja Suomelle - toisaalta se saattaa horjua helposti isojen paineiden alla."

"Luulen, että jos Markku Kanervalle luvattaisiin tasapeli ottelusta, hän ottaisi sen vastaan. Hyvin usein tässä kisasysteemissä neljällä pisteellä on päässyt jatkopeleihin. Kuitenkin teesit ovat seuraavat. Kahdesta peräkkäisestä pelistä ei saa voittoa ja vaikkapa tasapeliä niin vähillä syötöillä omille, kuin Tanska-pelissä kävi. Toinen teesi on hyökkäyksen härän Artjem Dzyuban kanssa käytävän painin voittaminen. Iso vastuu on Suomen 'härällä' Paulus Roihalla puolustuksen keskustassa, mutta apua pitää myös tulla. 'Paukku' on pari senttiä Dzyubaa pienempi, mutta pärjännee kyllä vahvuuksillaan. Kuitenkin paras tapa estää Dzyuban voittamat pallot on pysäyttää jo syötöt. Kolmas juttu on joukkueen tiiviys ja kärsivällisyys, mitkä puolet ovatkin hyvällä mallilla jo. Mitä pitempään pystytään estämään vastustajan maali, sitä ahtaammaksi käy slaavilaisen pelaajan nuppi. Näitä kohtia kun pystytään parantamaan ja hiomaan, niin ollaan lähellä uutta historiallista hetkeä!"

Mikä onkaan ravitaustasi?

"Jo ihan pienenä oli isoisän kanssa usein Tuusulan raveissa: ne tunnelmat ja tuoksut ovat edelleen mielessä. Lapsena asuttiin kahteen otteeseen Perkkaalla ihan Vermon naapurissa. Siellä lymyiltiin ja kuultiin äänet, vaikkei olisi oltu paikallakaan. Kuitenkin usein olin ihan livenäkin. Alle 15-vuotiaana pääsi ilmaiseksi, mutta sitten kun kiipesi totohallin portaat ylös, piti nopeasti 'täyttää' 16, jotta pääsi totoamaan. Arvioitiin että missä olisi sellainen luukku, jolta saatettaisiin mennä 16-vuotiaasta ja päästiinkin joskus totoamaan. Ensimmäinen Finlandia-ajo oli 1986 Davidia Hanover rattaillaan Jorma Kontio."

"Jalkapallo vei sitten pitkään kaiken ajan, mutta koronakevät palautti vanhan rakkauden. Hetkeen ei ollut muuta hupia kuin Ruotsin ravit, ja niihin perustettiin kavereiden kanssa kimppa. Seuraaminen on ollut nyt aika aktiivista 2020 keväästä saakka taas. Varmasti tulen raveihin paikan päälle, kun näistä futiskiireistä päästään!"