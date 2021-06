Uutiset

Kolminkertainen Hambo-voittaja jakaa harrastajille vinkkejä Ruotsissa – kynnystä matalammaksi huipulle poneista alkaen Uutiset ”Useasti moni osallistuja soittaa tapaamisen jälkeen ja haluaa jatkaa keskustelua hevosestaan”, Per K. Eriksson sanoo korostaen raviurheilun sosiaalista puolta.

Karolina Jakobsson

Per K. Eriksson nostaa hattua nuorten paneutumiselle poniraviurheiluun. Kuvassa vasemmalta: Bo Milton, Annette Jansson, Per K. Eriksson ja Bea Forssten, poni on Pandor.

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö ST lanseerasi muutama vuosi sitten Till Start-projektin. Tarkoituksena oli auttaa sekä hevos- että poniharrastajia. Asiantuntijoiksi projektiin saatiin mukaan kolminkertainen Hambo-voittaja Per K. Eriksson sekä kansainvälisesti meritoitunut Bo Milton. Kaksikko on kiertänyt projektikoordinaattori Tina Virkaman ja tämän seuraajan Anette Janssonin kanssa raviratoja aina Bodenista Jägersrohon. ”Koronapandemia iski aloittaessamme ratakierroksia. Se rajoitti osallistujamääriä, ja joitakin suunnittelemiamme asioita jäi toteuttamatta. Mutta vajaat kolmesataa hevosta ja ponia olemme ehtineet käydä läpi kuitenkin”, kuvaa Eriksson, joka pitää nykyään pienempää valmennustallia Mantorpin lisenssialueella. Till Start-projektin tapaamiset toteutetaan saman kaavan mukaisesti raviradasta riippumatta. Harrastajat ilmoittautuvat etukäteen hevosten sekä ponien kanssa. Viikonloppuisin järjestettävissä tapaamisissa asiantuntijakaksikko käy läpi hevosen ennen ajamista. He kyselevät mahdollisista ongelmista tai asioista, joihin valmentaja toivoisi saavansa apua. Tämän jälkeen valmentaja itse ajaa hevosellaan radalla. Ajaminen kuvataan, minkä lisäksi kaksikko seuraa hevosen toimintaa radalla radan varresta. Jälkikäteen jokainen hevonen ja poni käydään jälkikäteen läpi valmentajan kanssa. Neuvoja annetaan esimerkiksi kengitykseen, valmennukseen tai varusteisiin. ”Joillakin paikkakunnilla olemme käyneet jo kolmesti. Ilahduttavan usein moni harrastajista on ollut jokaisella kerralla mukana. Moni heistä vaikuttaa kokeilleen neuvojamme käytännössä ja on myös saanut apua ongelmiinsa”, pohtii Per K Eriksson. "Kaikki ideamme eivät luonnollisesti toimi, mutta on hienoa, jos saamme autettua harrastajia eteenpäin raviurheilussa." Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia, ja Per K Erikssonin toiveissa on hankkeen jatko ensi syksynä. ”Katsotaan, mitä ST päättää, mutta mielestäni meidän täytyy pitämään kaikki harrastajat lajin parissa. Ilman riittävän laajaa harrastajapohjaa ei pystytä rakentamaan huippu-urheilua." Amerikkalaisessa raviurheilussa lähes kaiken mahdollisen voittanut Eriksson nostaa esiin myös poniraviurheilun. ”Tilaisuuksiin osallistuvilla poniharrastajilla on tärkeä rooli Till Start-projektissa. Vanhana ravivalmentajana täytyy nostaa hattua, kuinka asiaansa paneutuneita nämä nuoret ovat. Meidän pitäisi pystyä jollakin tapaa madaltamaan kynnystä siirtymään poneista hevosiin. Nuorisotyö on tärkeä osa raviurheilun kehittymistä." Lue myös: Suomalaislähtöinen Tina Virkama on jo tehnyt monipuolisen uran ravirintamalla – Hambletonian-voittajan ja Viking Kronoksen hoitajasta Wångeniin opettajaksi Karolina Jakobsson Koulutuksien kaava on radasta riippumatta sama: valmentaja itse ajaa hevosellaan radalla ja se videoidaan. Sitten suoritusta analysoidaan yhdessä. Aiheet Per K Eriksson Svensk Travsport Till start -projekti raviurheilun tulevaisuusohjelma