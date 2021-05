Tina Virkama on jo tehnyt monipuolisen uran ravirintamalla – Hambletonian-voittajan ja Viking Kronoksen hoitajasta Wångeniin opettajaksi

30 vuoden rupeama on vienyt suomalaissyntyisen Virkaman Ruotsin kautta Yhdysvaltoihin, Ranskaan, Italiaan ja takaisin Ruotsiin.

Tina Virkama toimi hevosalan opettajana Wångenin arvostetussa oppilaitoksessa 14 vuotta.

”Kuulin Torbjörn Janssonin etsi kesäloman tuuraajia, hain paikkaa ja se tuuraus kestikin sitten viisi vuotta”, kuvaa Pietarsaaresta lähtöisin oleva Tina Virkama tietä, jolta ei ole ollut paluuta takaisin kotimaahan.

Hevostaustaa ei perheessä liiemmin ollut, vaan Tina alkoi käydä jo alta kouluikäisenä naapurissa olevalla tallilla hoitamassa suomenhevosia.

”Kaikki Pohjanmaan pienet radat tulivat tutuiksi jo aikaisessa vaiheessa. Hauskaa ja opettavaista aikaahan se oli”, hän muistelee lämpöä äänessään.

Hevosalan koulun sijaan hän kouluttautui silti kokiksi. Valmistumisen jälkeen kutsui kuitenkin, ei suurkeittiö, vaan Vermon ravirata.

”Ensimmäinen oikea hevosalan työpaikkani oli Pentti Parkkosella 80-luvun lopulla. Viihdyin töissä hyvin, mutta muutettuani pieneltä paikkakunnalta Helsinkiin minulla oli vielä ruotsinkielisenä ehkä vähän vaikea sopeutua pääkaupunkiseudulle,” Virkama pohtii nyt.

Luontevaa olikin sitten suunnata länsinaapuriin. Kesäloman tuurauksesta alkanut rupeama Janssonilla venähti sitten lähes viideksi vuodeksi.

90-luvun alkupuolella Torbjörn Jansson kuului Ruotsin menestyneimpiin valmentajiin. Silloisella Seglingen valmennustilalla valmentautui aikansa suurimpiin tähtiin kuuluneita ravureita Peace Corpsin ja Atas Fighter L:n johdolla.

Puolen vuosikymmenen jälkeen Tina halusi uusia näkökulmia hevosten kanssa työskentelyyn ja suuntasi USA:han kolme kertaa Hambletonian voittaneen Per K. Erikssonin luo. Siellä vierähti puolisen toista vuotta.

"Minun passeistani Lookout Victory voitti silloin Hambletonian Oaksin. Per K Eriksson on todellinen hevosmies ja valmentaja. Ruotsissa ei suuri yleisö oikein ymmärrä hänen saavutuksiaan valmentajana Jenkeissä”, Virkama tuumaa.

Per K Eriksson muutti takaisin Ruotsiin vuosituhannen vaihteessa. Mantorpilaisvalmentaja osallistui Royal Fighterin kanssa kahdesti Elitloppettiin vuosina 2015 ja 2016. Jälkimmäisenä vuonna Jennifer Tillmanin ohjastama ori oli myös mukana St Michel ajossa sijoittuen neljänneksi.

Erikssonilta Tina palasi Ruotsiin Torbjörn Janssonille. Talvella 1997 hän oli Ranskassa Janssonin filiaalissa Pariisin ulkopuolella ja huomasi lehti-ilmoituksen, jossa Lutfi Kolgjini haki palvelukseensa hevosenhoitajaa. Kyseessä ei ollut ihan tavanomainen työpaikkailmoitus, vaan Viking Kronoksen yksityishoitaja.

Ori oli edellissyksynä hurmannut italialaisen raviyleisön voittaen kaikki kaksivuotiskauden kilpailunsa. Kolmivuotiaalle olivat odotukset luonnollisesti korkealla.

”Hain paikkaa, ja aloitinkin Viking Kronoksen hoitajana vuoden 98 alkupuolella. Todella ikimuistoinen ajanjakso elämässäni,” Tina muistelee kisahoitajan pestiä.

Vaikka oriin ura päättyi jo kolmivuotiskauden jälkeen, Italiassa syntynyt ori on jatkanut siitoksessa hyvällä menestyksellä.

Kogjinilla vietetyn ajan jälkeen Tina työskenteli lyhyet pätkät niin Stig H Johanssonilla kuin Stall Staffanilla Julmyrassa.

Tässä vaiheessa hän oli kuitenkin tavannut tulevan puolisonsa. Kun perheenlisäystä oli vuosituhannen vaihteessa tulossa, he muuttivat takaisin puolison kotiseudulle Östersundiin.

”Olin ehtinyt nähdä paljon maailmaa, ja tuntui luontevalla asettua aloilleen ja perustaa perhe. Parisenkymmentä vuotta olemme asuneet pohjoisessa.”

Puolison lisäksi perheeseen kuuluvat kaksi, nyt aikuisuuden kynnyksellä olevaa lasta.

Hevosalaa Tina ei kuitenkaan jättänyt, päinvastoin.

Ammattimainen hevosenhoitajuus vaihtui hevosalan opettajan töihin Wångenissa, joka on yksi kolmesta Ruotsin valtiollisesta hevoskoulusta. Tina ehti olla opettajana 14 vuoden ajan.

"Sinä aikana koulun kävivät muun muassa Djusen veljekset, Emilia Leo, Oskar Kylin Blom ja Daniel Wäjersten. Suurella ylpeydellä seuraan näiden nuorten edesottamuksia raviurheilussa. He ovat menestyneet uskomattoman hyvin ohjastajina, ratsastajana kuin valmentajina viime vuosina”, opettaja kertoo selvästi ylpeänä.

Lähimpänä hänen sydäntään ovat juuri nuorten rekrytointi ja koulutus raviurheilun eri toimialoille.

”Luonnollisesti maailma on muuttunut siitä, kun minä suuntasin hevosalan töihin kolmisenkymmentä vuotta sitten. Harmittaa, että ravitalleilla on työvoimasta pula, kun me kuitenkin koulutamme paljon ammattitaitoisia hevosenhoitajia. Voisimmeko tehdä jotakin eri tavalla koulutuksessa, jotta saisimme kouluttautuneet hevosammattilaiset paremmin mukaan työelämään? Ei ihan helppo asia ratkaistavaksi.”

Ruotsi ei ole ongelman kanssa yksin, vaan jo hänen aikanaan Pohjoismaissa sekä Ranskassa sijaitsevat hevosalan oppilaitokset yrittivät ratkaista näitä kysymyksiä yhteistyön avulla.

Myös seuraava työpaikka liittyi koulutukseen. Vuoden 2019 lopulla Tina aloitti projektikoordinaattorina Ruotsin raviurheilun keskusjärjestön ST:n organisoimassa Till Start -projektissa. Projektin tarkoituksena oli tarjota apua harrastajavalmentajille heidän hevostensa kanssa.

”Kiersimme Per K Erikssonin ja Bo Miltonin kanssa ympäri Ruotsin raviratoja pitäen klinikoita harrastajavalmentajille. He saivat neuvoja hevosiinsa ja poneihin liittyen niin valmennuksesta, kengityksestä kuin ruokinnasta."

Koska raviurheilu ei ole helppo laji, on Tina Virkaman mielestä vain myönteistä, jos keskusjärjestön kautta voidaan tarjota apua harrastajalle.

Koronarajoitukset asettivat omat haasteensa projektin käytännön toteuttamiselle. Ne, ja pitkä välimatka perheeseen Tukholmasta käsin vaikuttivat Tinan päätökseen lopettaa projektivastaavana viime vuoden lopulla.

Sen jälkeen hän on työskennellyt kotiseudulla henkilökohtaisena avustajana.

”Yövuorojen teko henkilökohtaisena avustajana on sopiva työ tässä elämäntilanteessa. Kiinnostus hevosiin on jäljellä. Miksemme voisi hankkia taas jonkin ravurin kotipaikalle muutaman vuoden tauon jälkeen?”, hän pohtii nykytilannetta.

Jälkikasvusta nuorempi, tytär Kajsa Åström, valmistuu ylioppilaaksi tänä keväänä, mistäpä muualta kuin Wångenista. Hän on selkeästi seuraamassa äitinsä urapolkua.

”Hänellä on kova polte jenkkeihin, ja Reijo Liljendahlilla olisin työpaikka tiedossa rapakon takana heti valmistumisen jälkeen”, äitiä hymyilyttää.

Yksi toive tulevalle kesälle on: Seinäjoen kuninkuusravit.

"Toivon, että pääsisin vierailemaan kunkkareissa. Tulisi kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Saisi olla paikan päällä suurtapahtumassa ja samalla reissulla tavata sukulaisia ja tuttuja ympäri Suomen. Se on jäänyt viime aikoina aika vähälle koronan takia.”

Tina Virkaman tytär Kajsa Åström on kulkemassa äitinsä urapolkua. Hän aloitti raviurheilun poneista.