Ranskalaiset näyttivät mallia Kouvolassa – katso videolta miten "Hevonen antoi suuren lahjan"

Terhi Piispa-Helisten

Anthony Barrier sai tuulettaa Kymi GP:n voittoa sydämensä kyllyydestä.

Ranskalaisvieraat näyttivät kovuutta muille Kymi GP:ssä. Jo reilu kierros ennen maalia takapareista kiertämään lähteneet Ce Bello Romain ja Delia du Pommereux pudottivat muut kyydistä ja veivät kaksi ensimmäistä sijaa.

Ce Bello Romain vei 100 000 euron ykköspalkinnon 2 100 metrin ryhmäajossa kilometriajalla 1.11,6. Loppukirissä sille vetoapua tarjonnut Delia du Pommereux näytti jo loppusuoran alussa jäävän alakynteen, mutta tarjosi vielä kovan vastuksen maaliin asti. Se hävisi kilometriajassa kymmenyksen ja sai 40 000 euron kakkosrahat.

"Muut häipyivät alussa meiltä ranskalaisjyriltä horisonttiin. Delialle Kouvolan kurvit eivät oikein sopineet, mutta meitä ne eivät hidastaneet. Loppusuoralla katsoin, että Delialla on vielä laput vetämättä, mutta eipä sille olisi häpeä hävetä. Mutta voitimme kuitenkin", ohjastaja Anthony Barrier kertoi TotoTV:n haastattelussa.

9-vuotiaan ruunan Ce Bello Romainin valmentaja Sylvain Dupont oli onnellinen haastattelussa.

"Hevonen on kehittynyt myöhään, mihin ei ole varsinaista selitystä. Nämä ovat hevosia, mikä tekee tästä lajista niin kauniin. Noin vuosi sitten hevonen voitti Prix De New Yorkin ja on tänä keväänä juossut samoja lähtöjä kuin Prix d'Amerique -hevoset ja osoittanut hyvyytensä. Ranskassa hevonen ei ruunana pääse klassisiin lähtöihin, mutta täällä Kouvolassa hevonen antoi suuren lahjan."

Dupont paljasti myös, että Ce Bello Romain on varsin lahjakas nukkumaan. Se syttyy vasta kisatilanteissa.

Kysymykseen mahdollisista muista lähdöistä hän vastasi kohteliaasti, että haluaa kilpailla hevosella harvakseltaan ja kilpailumatkan pitää olla hevoselle sopiva. Ce Bello Romain on voittanut 69 kilpailustaan 21 ja koonnut lähes 810 000 euron voittosumman omistajalleen Ecurie S.G. Dupontille. Ruuna edustaa sukuyhdistelmää Jam Pridem–Miss Echo Bella–Echo.

Kolmanneksi kiri takapareista Seismic Wave. Sen ohjastaja Hannu Torvinen oli tyytyväinen hevoseen TotoTV:n haastattelussa.

"Tosi hyvä suoritus hevoselta. Teki mieli lähteä ranskalaisten perään kun ne lähtivät kiertämään, mutta ajattelin, että ne vaihtelevat kuitenkin paikkoja, enkä lähtenyt. Kaksi oli vähän parempaa tänään. Hevonen tuli tosiaan hyvin maaliin asti ja taustajoukotkin tuntuivat olevan tyytyväisiä."

Neljäs oli Valokaja Hindö.

"Tuli muutama pikku spurtti alkumatkalla, ja ei jaksettu voittokamppailuun. Viides kun oltiin, niin ei voi aivan tyytyväinen", Iikka Nurmonen arvioi Next Directionia TotoTV:n haastattelussa.

Lähdön voi katsoa Veikkauksen videokirjastosta tästä linkistä

Valmentaja Sylvain Dupont (vas.) ja ohjastaja Anthony Barrier voittoseremonioissa Kouvolassa.