Pasi Aikion valmentama Who's Who ryöväsi miljoonan Ruotsin Lapista – katso himuinen loppukiri videolta

JENNY REHNMAN / TR BILD

Ohjastaja Örjan Kihlström (vas.), hoitaja Jennie Ek ja valmentaja Pasi Aikio saivat juhlia Norrbottens Stora Prisin voittoa Bodenissa.

Pohjois-Ruotsin Bodenissa saatiin radan vuoden päälähtöön Norrbottens Stora Prisiin hieman yllättävä voittaja, kun Who's Who kiri loppumetreillä kärkeen. Ohjastajamestari Örjan Kihlström ajoitti kirin jälleen kerran kohdalleen kolmannesta parista ulkoa, vaikka matkavauhdin piti suosia keulapäässä juosseita hevosia.

Voittajan kilometriaika 2 140 metrin ryhmäajossa oli 1.11,3. Toiseksi taipui keulapaikalta suosikki Very Kronos, jonka voitto ehti jo näyttää varmalta sopivan matkavauhdin jälkeen. Kolmanneksi kesti johtavan rinnalta Moni Viking.

"Hevonen spurttasi oikein hyvin loppusuoralla. Sillä on fantastinen psyyke", Kihlström kehui ajokkiaan.

Miljoonan kruunun eli lähes 100 000 euron ykköspalkinnon voittanutta 7-vuotiasta oria valmentaa Pasi Aikio. Hän on syntyjään suomalainen, mutta vaikuttanut jo pitkään Ruotsissa.

"Ensimmäisen kierroksen jälkeen oli jokseenkin vaikea uskoa voittoon. Olemme ylpeitä hevosesta", Aikio kiitteli ja mainitsi Bodenin olleen ensimmäinen rata, jolla hän pääsi raviurheilun pariin aikanaan.

Who's Who urakoi myös siitoksessa ja sen varauskirja on Aikion mukaan lähes täynnä. Hän aikoi antaa orille hieman huilia kilpailuista, mutta sen seuraavaksi on tarkoitus ajaa lyhyen matkan lähtö. Kenties 27. heinäkuuta Jägersron radalla Hugo Åbergs Memorialissa.

Who's Whon voittosumma kipusi voiton myötä yli 10 miljoonaan kruunuun. Voittajan omistaa iso kimppatalli Travkompaniet, jossa on noin 7 000 osuutta. Voittajan on kasvattanut sinikeltaisen raviurheilun mahtitekijä Menhammarin siittola. Myös orin isä Maharajah ja emän isä From Above ovat Menhammarin kasvatteja. Voittajan hoitaja on Jennie Ek.

Lähdön voi katsoa ja loppukiriä ihailla ATG:n videoarkistosta

Who's Who liiteli loppusuoralla voittajaksi. Kilometriaika 2 140 metrin ryhmäajossa oli 1.11,3.