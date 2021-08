12-aikainen Ratu Release palasi kotiin - ”Tässä on takana ihmeellinen tarina”

Anu Leppänen

Ratu Release menestyi varsavuosinaan Tommi Kylliäisen treenistä käsin mukavasti. Kaudella 2019 ruuna ei kilpaillut lainkaan, ja viime ajat Ratu Release on vaikuttanut Tapio Mäki-Tulokkaan valmennuksessa.

Jarkko Kervisellä, Tommi Kylliäisellä ja Tapio Mäki-Tulokkaalla valmentautunut Ratu Release on palannut synnyintalliinsa Lietoon ja Vesa Santaselle. 12,0-ennätyksinen 7-vuotias ruuna kilpaili varsavuosinaan tiukoissa ikäluokkalähdöissä. Hambossa Ratu Release oli kolmas ja Kymenlaakso-ajossa kuudes.

Quite Easyn poika on voittanut uransa 37:sta kisastaan neljä, ja muita totosijoja on kertynyt 11 kappaletta. Ruunan tili on karttunut hieman päälle 30 000 eurolla.

Viimeksi Ratu Release on nähty radoilla 10. toukokuuta. Ruuna irtosi tuolloin Killerillä keulasta eleettömästi muiden ulottumattomiin.

”Tässä on takana ihmeellinen tarina”, aloittaa Ratu Releasen kasvattaja ja uusi valmentaja Vesa Santanen.

”Meillä oli mun huutokaupasta ostama 2-vuotias Callela Kevin. Se kehittyi hienosti, ja Harrikin (Koivunen) kehui sitä. Hiittasin varsaa aina Harrin ykkösporukassa. Sitten toukokuun alussa Callela Kevinin karva alkoi kasvaa ja kiilto katosi. Jokaiseen hampaaseen tuli kariesta, tulehdusarvot olivat täysin pielessä eivätkä ravinteet imeytyneet. Lääkärit epäilivät kroonista suoliston tulehdus- ja immuunisairautta IBD:tä, mutta lopulta kaiken syyksi paljastui syöpä. Tauti kalvoi varsan sisältäpäin kahdessa ja puolessa kuukaudessa. Mikään ei auttanut. Eläinlääkäri lopetti Callela Kevinin perjantaina, ja varsa haudattiin tähän meidän pihalle.”

Kuin kohtalon iskusta tunnelmat vaihtuivat kuitenkin murheesta toiveikkuuteen Santasen saatua Ratu Releasen omistaja Jarmo Heikkiseltä yllättävän yhteydenoton.

”Olin jo kolmen vuoden ajan kysellyt Ratu Releasea Jarmolta takaisin kotiin. Olin laitellut hänelle Facebookissa viestejä, mutta Jarmo lukee niitä harvoin, eikä vastausta ollut tullut. Sitten täysin yllättäen Callela Kevinin lopettamisesta seuraavana päivänä Jarmo soittaa, ja hän kysyy, että olisinko kiinnostunut ottamaan Ratu Releasen tänne? Aivan ihmeellinen sattuma. Miten Jarmo sattuikin soittamaan juuri tuolloin”, Santanen hämmästelee.

Ravuriensa määrää vähentävä suurhevosenomistaja Heikkinen ja Santanen tekivät Ratu Releasen kohdalla vuoden mittaisen leasing-sopimuksen. Santanen on paluumuuttajasta innoissaan.

”Puolisonikin kysyi Callela Kevinin mentyä, että eikö olisi kiva taas ajaa? Vastasin, että olisi! Toivottavasti Ratu paikkaa tätä koloa. Ruuna oli puolitoistavuotiaana lahjakkaampi kuin Ratu Royale siinä iässä. Ratu Releasella on ollut paljon jalkavaivoja. Jos vapaauintiin verrataan, niin aikoinaan Ratu Releasen ravi muuttui lopussa sellaiseksi räkäkrooliksi. Jalat huiskivat joka suuntaan. Tapiolla (edellinen valmentaja Mäki-Tulokas) kiriin tuli taas voimaa, ja ruunan askellus oli jämäkkää maaliin asti”, Santanen sanoo.

Ratu Releasea on päästy treenaamaan säännöllisesti viime aikoina, eikä kisakunto ole kaukana.

”Toukokuun voiton jälkeen ruuna oli loukannut vasemman etujalan koukistajajänteensä, ja sen vuoksi taukoa on takana. Hevosta on kuitenkin ajettu kesän ajan. Maanantaina vien Ratu Releasen klinikalle varmuuden vuoksi tarkastettavaksi. Ruuna vaikuttaa olevan hyvällä mallilla, ja Tapio oli tähdännyt sillä jo tulevassa kuun vaihteessa radoille. Eiköhän me tulla siis syyskuun alkupuolella starttiin”, Santanen suunnittelee.

Hän on ajanut viimeksi kilpaa vuoden 2020 tammikuussa. Silloin lohkesi Santasen kuskiuran avausvoitto nyt jo siitokseen siirtyneellä aikansa Euroopan ennätystammalla Ratu Royalella.

”Kova polte on päästä ajamaan kilpaa. Laitoin valkoisen kypäränkin pois ja tilasin vihreä-kultaisen tilalle. Valkoinen kypärähän on kuin varoitusmerkki muille aloittelijasta”, 19 starttia ohjastanut Santanen nauraa.

EDIT: Tekstiä muokattu kello 11.01.