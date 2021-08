Odd Heraklesin vakavasta vammasta tuoretta tietoa: "Nyt voimme vain toivoa parasta" – eläinlääkärikäynti kahden viikon päästä kertoo paljon tulevaisuudesta

Terhi Piispa-Helisten

Odd Herakles on ollut vuosikausia Pohjoismaiden kylmäverihuipulla. Kuvassa se valmistautuu vuoden 2019 Elitkampeniin Adrian Solberg Akselsenin kanssa.

Lähes kaiken mahdollisen urallaan voittanut ja miljoonan euron voittosumman kerännyt 11-vuotias norjalaisori Odd Herakles on loukkaantunut. Orilla on jännevamma oikeassa etujalassaan. Asiasta kertoi eilen ensimmäisenä ruotsalaissivusto kallblods.se.

"Emme tiedä, mistä vamma on tullut. Luulen, että hevonen on riehunut tarhassa. Muutama päivä sitten hevonen vaan seisoi jalka paksuna. Meidän piti odottaa turvotuksen laskemista, että eläinlääkäri sai tutkittua jalan", omistajiin kuuluva Odd Paulsen kertoi trav365.no:lle tänään.

Paulsen kertoo haastattelussa, että jalkaa on nyt hoidettu ja hevonen saa tarvitsemansa ajan toipumiseen. Hän on varovaisen toiveikas, mutta painottaa, että jännevamma on kylmäveriselle aina ikävä, ja toipumiseen täytyy varata pitkä ajanjakso. Hevonen palaa kilparadalle vain, jos se saadaan sataprosenttiseen kuntoon.

"Emme lopeta tätä seikkailua tähän. Teemme töitä hevosen eteen, ja eläinlääkäri tarkistaa orin 14 päivän kulutta uudelleen."

Paulsen myös kertoo, että halusi olla avoin tapahtuneen kanssa ja toi sen siksi julkisuuteen. Luonnollisesti loppukauden kisat saa nyt unohtaa.

"Käytämme tähän sen ajan, mitä tarvitaan. Siten voimme edes toivoa kilpailemista ensi kaudella. Olimme syvällä kellarissa, kun tämä tapahtui. Oli raskasta mennä eläinlääkäriin hevosen kanssa. Nyt voimme vain toivoa parasta", Paulsen toteaa tulevaisuudesta.

Odd Herakles palasi hiljattain kotitalliinsa. Sitä ennen se urakoi Ruotsissa Fredrik Franssonin luona siitoksessa ja voitti kilparadoilla muun muassa Nordic Kingin ja Elitkampenin.

