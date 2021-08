Talliin tuli uusi italialainen: laji pitää Petri Ojalan nöyränä mutta innostuneena - ”Silloin ajattelin, että nyt mulla on hyvä hevonen, mutta sitten lyötiin päähän, että älä poika luule”

Zeki Font on kilpaillut Suomessa ollessaan Aleksi Kytölän ja Kimmo Taipaleen treenissä. Nyt tammaa alkaa valmentaa eläinlääkärinä työskentelevä Jutta Ojala.

Suurella sydämellä raveissa mukana elävä traktoriurakoitsija ja -kauppias Petri Ojala ajeli eilen Pohjois-Pohjanmaalta Iistä Keski-Suomeen Korpilahdelle uutta hevostaan hakemaan. Hän ja hänen eläinlääkärinä työskentelevä vaimonsa Jutta Ojala ostivat Kimmo Taipaleelta Zeki Fontin. Petri Ojala puhuttelee vaimoaan hellittelynimellä Äiti.

”Äiti tekee hevosten kanssa 95 prosenttia. Mulla on se viisi prosenttia eli minä ostan ne hevoset. En puutu Jutan juttuihin, hän osaa kyllä tehdä kaiken kengityksestä lähtien. Olen minäkin ikäni pelannut hevosten kanssa. Ilman niitä en osaa enkä halua olla. Lapsuudenkotiini tulivat ensimmäiset hevoset jo 1970-luvun alussa. On se sitten niin hieno tunne, kun saa ajaa hyvällä hevosella lujaa”, Petri Ojala, 53, sanoo.

Tulokas Zeki Font on 6-vuotias italialaistamma, joka ei ole kilpaillut sitten lokakuun. Kahdesti voittaneella, 14 muuta mitalisijaa saalistaneella ja runsaat 22 000 euroa tienanneella tammalla on menestyneitä sisaruksia Italiassa. Petri Ojalaa viehätti tamman sukupuu.

”Zeki Font on erilaista sukua. Isä (Rolling d'Heripre) on täysranskalainen. Emänisä on Indro Park. Zeki Font on pitkän matkan menijä. Se on saanut Taipaleen luona liikettä. Uskoisin, että kuukauden päästä ollaan startissa. Äiti halusi kilpahevosen. Mulla oli vähän toisenlainen kiikarissa. Ykkössarjalainen. Tein yhdestä ihan tolkun tarjouksenkin, mutta ei tarttunut kiinni. Ykkössarjalaisia on nyt nihkeästi liikkeellä.”

Ojala jatkaa, että starttihevoselle tuli tarvetta, kun heidän Toto75-voittaja Bella the Bomberin kaviourille paluu epäonnistui.

”Tamma ei ollut Kemijärvellä toivottu, ja se astutetaan.”

Muutenkin heidän hevosillaan on piisannut vastatuulta. Suomessa kahdella komealla voitolla avannut Callipygian on ollut pari vuotta radoilta sivussa loukkaantumisen vuoksi.

”Ruuna on ollut nyt vesikävelyssä, ja uskon, että se tulee vielä takaisin. Kyllä laji pitää jalat maassa. Bella the Bomber juoksi lyhyessä ajassa 14 000 euroa. Silloin ajattelin, että nyt mulla on hyvä hevonen, mutta sitten lyötiin päähän, että älä poika luule ja ongelmat alkoivat”, Ojala nauraa.

Ojaloilla on pihassaan neljä hevosta ja poni. Loveyoulainen siitostamma Hard to Love on Ordenojan oriasemalla.

”Sitä yritettiin astuttaa Brad de Veluwella, mutta ei vain tullut tamma kantavaksi, vaikka ori oli vieressä. Lisäksi meillä on osuus Ollikaisen Maaritilla treenissä olevasta 3-vuotiaasta Hard to Surprisesta, mutta silläkin on riittänyt hankaluuksia, eikä radoille tulosta osaa sanoa”, Petri Ojala harmittelee.

Ojalat pitävät talliaan nelostien kupeessa Kuivaniemellä.

”Siinä Nelosparkin takana ollaan, metsä on meidän ja tien välissä, joten rauhaa löytyy. Ajopaikat ovat varsinkin kesällä vähän kehnot. Kuivaniemen radalle olisi neljä kilometriä matkaa, mutta yleensä käydään Äimärautiolla hiitillä. Meidän kärryjäkin säilytetään siellä. Matkaa tulee suuntaansa 75 kilometriä”, Ojala kertoo.